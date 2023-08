Un megaevento de lucha libre nos trae este fin de semana la WWE con SummerSlam 2023. El show tendrá lugar en Estados Unidos en la ciudad de Detroit y tendrá a las mejores superestrellas del mundo. Este es considerado “El evento más caliente del verano” y el segundo Premium Live Event más importante del año, solo por detrás de Wrestlemania.

¿Cuándo es la WWE SummerSlam 2023?

SummerSlam 2023 de la WWE se realizará este sábado 5 de agosto del 2023 a partir de las 19:30 horas de Chile con el kickoff desde el Ford Field Arena de Detroit, recinto que cuenta con una capacidad para 80 mil fanáticos.

¿Dónde ver en vivo por TV o streaming el evento del verano de la WWE?

SummerSlam 2023 no tendrá transmisión por TV en Chile ni en Latinoamérica, sin embargo, podrás verlo completamente en vivo y online a través de la app WWE Network, cuyo valor de suscripción mensual es de $5.990.

Revisa la cartelera de la WWE SummerSlam 2023

Roman Reigns (c) vs Jey Uso | Lucha por el Campeonato Universal Indiscutido de WWE bajo normas de Combate Tribal.

| Lucha por el Campeonato Universal Indiscutido de WWE bajo normas de Combate Tribal. Seth “Freakin” Rollins (c) vs Finn Bálor | Lucha por el Campeonato Mundial Completo de WWE a una caída.

| Lucha por el Campeonato Mundial Completo de WWE a una caída. Cody Rhodes vs Brock Lesnar | Lucha a una caída con estipulación por definir para el final de la trilogía.

| Lucha a una caída con estipulación por definir para el final de la trilogía. Asuka (c) vs Charlotte Flair vs Bianca Belair | Lucha por el Campeonato Femenino de WWE bajo normas de Triple Amenaza.

| Lucha por el Campeonato Femenino de WWE bajo normas de Triple Amenaza. Gunther (c) vs Drew McIntyre | Lucha por el Campeonato Intercontinental a una caída.

| Lucha por el Campeonato Intercontinental a una caída. Ronda Rousey vs Shayna Baszler | Lucha a una caída bajo normas de Artes Marciales Mixtas.

| Lucha a una caída bajo normas de Artes Marciales Mixtas. Ricochet vs Logan Paul | Lucha a una caída

| Lucha a una caída SummerSlam Battle Royal | Lucha bajo modalidad de “Royal Rumble” en la que están confirmados superestrellas como LA Knight, Tommaso Ciampa, Shinsuke Nakamura, Sheamus y más.

Logan Paul promete una pelea de infarto

Una de las peleas que más destaca en esta edición 2023 de SummerSlam es la del famoso youtuber Logan Paul, que se medirá ante su rival Ricochet.

Este enfrentamiento es altamente esperado luego de que la rivalidad entre ambos surgiera en el ladder match que ambos protagonizaron en Money In The Bank. Ante ello, fue en Monday Night Raw, en Tampa, Florida, que el llamado ‘The One And Only’ retó al youtuber a un mano a mano que se realizará este fin de semana.