En medio de su participación como integrante de la Mesa Digital en la Teletón, el deportista nacional Sammis Reyes, el primero que llegó a jugar en la NFL, dio la nota alta al revelar, durante la cruzada solidaria, que recibió una oferta para volver a Estados Unidos y competir nada menos que en la WWE.

En el diálogo que sostuvo el ex ala cerrada con CNN Chile, el atleta con pasado en el básquetbol universitario norteamericano reveló que los días 12 y 13 de diciembre, viajará hasta el Centro de Entrenamiento que posee la compañía de lucha libre en Orlando, Florida, para reuniones y revisiones médicas respectivas.

“Va a ser una experiencia muy buena. No sé qué se requiere ser un luchador de la WWE, yo siempre he hecho deportes competitivos y la WWE es básicamente un espectáculo, un show”, adelanta Reyes, quien sostuvo que está decidido a tomar esta nueva oportunidad.

“Viajo allá dos días. Lo peor que puede pasar es que pierdo dos días de mi vida. Lo mejor que me pasaría es que firmo un contrato con la WWE, el que ya me lo ofrecieron. Así que, hay que explorar todas las opciones que uno tiene”, afirmó el ex jugador de NFL.

¿Dejará el deporte profesional por la WWE?

Consultado por si esta posibilidad implica abandonar la opción de volver a jugar en el fútbol americano, Reyes no lo descarta y advierte que “es un desafío diferente. En realidad tengo varias opciones sobre la mesa. Hoy en día, en conjunto con mi equipo, dijimos que después de la Teletón, después de los Juegos Panamericanos, ya vamos a tomar una decisión. Y creo que sería el momento”.

Además, sostiene sobre esta chance que “va a ser un poco diferente. Pero creo que sería poco inteligente de mi parte no darme la oportunidad de por lo menos saber qué es”.

¿Cuántos chilenos han estado en WWE?

Si Sammis Reyes logra entrar en la reconocida empresa de lucha libre, será el cuarto chileno que sea parte de la misma, ya que antes estuvieron Alejandro “XL” Sáez, que en 2016 participó del Cruiserweight Classic, donde perdió en primera ronda ante Gran Metalik.

Los restantes fueron luchadoras mujeres. Zatara, que formó parte del Mae Young Classic en 2018; y Catalina García, que en 2019 fue la primera en firmar contrato con WWE, donde se mantuvo hasta 2021, y en la actualidad forma parte del Consejo Mundial de Lucha Libre en México.

