Los Juegos Olímpicos de París 2024 han sido de cuentas alegres para el Team Chile. Y así lo reconoce la atleta nacional Rocío Muñoz, especialista en el salto largo.

La deportista chilena, campeona sudamericana Sub 18 y Sub 23, fue una de las figuras de los pasados Juegos Panamericanos Santiago 2023. Además del salto largo, también ha brillado en el salto triple adulto, iniciando su carrera en Linares, Región del Maule.

En la actualidad, Muñoz estudia Ingeniería Comercial en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y en conversación con RedGol nos cuenta de sus sensaciones tras la destacada participación de la delegación nacional en la última cita olímpica en Francia.

“Llegar a París es un tremendo logro”, dice Rocío Muñoz

“Esta vez me tocó vivir de espectadora, pero verlos participar me picaban las patitas (sic) por estar ahí dentro”, cuenta Muñoz a nuestro sitio. “Muy orgullosa por todos los chilenos. Llegar allá es un tremendo logro“, agregó.

Además, la campeona sudamericana Sub 18 y Sub 23 destacó lo difícil que es para un deportista conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos.

“Se mueren lo difícil que es clasificar a un Juego Olímpico, muy feliz por ellos que lo pudieron lograr“, puntualizó la deportista.

Francisca Crovetto y Yasmani Acosta en el Palacio de La Moneda luego de su participación en los juegos Olímpicos Paris 2024. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

¿Cómo vivieron las medallas de Francisca Crovetto y Yasmani Acosta en el Team Chile?

Sin duda las grandes alegrías que dejó el deporte chileno en su paso por los Juegos Olímpicos de París fueron las medallas de Francisca Crovetto (Oro) y Yasmani Acosta (Plata).

Felicidad que también traspasa al resto de los integrantes del Team Chile, que vivieron de forma muy especial las preseas de los nacionales.

“Feliz por ellos, los conozco, tengo la oportunidad de estar con ellos, se lo merecen en un 100%”, señaló la deportista.

“Además la Fran es una tremenda persona, es un solcito (sic) , es un amor, así que creo que no había nadie más que se lo merezca que ella. Muy contenta por ellos, y feliz porque nos demuestran a todos y todas que si se puede, si es posible lograr una medalla olímpica“, cuenta.

El legado tras su destacada participación en Santiago 2023

En los pasados Juegos Panamericanos en Santiago, Rocío Muñoz consiguió un quinto lugar en el salto largo. Pese a que comenzó con una buena marca, la chilena quedó relegada por Colombia, Brasil, Estados Unidos y Ecuador.

Así, la chilena comenta que tras ese resultado, y las repercusiones que generó, recibe lindos mensajes inspiradores en sus redes sociales.

“A veces, de hecho, me preguntan o me llegan mensajes como “Rocío, gracias a ti mi hija quiere hacer atletismo, quiere hacer salto largo” o “qué puedo hacer para mejorar esto”. Obviamente les digo que no soy entrenadora, pero dentro de puedo ayudar en lo que pueda“, comentó.

Además, señaló que los Panamericanos en nuestro país han dejado un legado para el futuro deportivo.

“Que haya sido en Santiago, que la gente lo pueda ver, se conoce un poco más. Porque uno habla de atletismo y te dicen “ah, los cien metros”, al final es mucho más que eso, y hay más pruebas. Dejó un tremendo legado y uno ve a los niños más chicos con las ganas de ser deportistas y de llegar a los Panamericanos, de representar a Chile”, señaló.