La temporada de descensos urbanos en Latinoamérica ya empezó, y los fanáticos riders esperan con ansias el arribo del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2024 que llegará a deleitarlos a nuestro país.

El domingo 3 de marzo varios pilotos del mundo llegarán a la competencia madre de la disciplina, y ya comienzan su preparación. En el caso del chileno Pedro Ferreira, su actuación en la carrera está en riesgo.

Y es que el deportista criollo, dos veces campeón de la carrera (2019 y 2022), vio acción en el descenso urbano de Manizales, en Colombia, y una dura caída lo tiene en jaque para pedalear a toda velocidad en Chile.

“Durante la final de Manizales me fui de punta en una escala y caí pasado, impactando con mi cabeza, hombro y codo”, señaló Ferreira en su arribo de regreso a Chile.

Tras eso, Pedro añade que “pensamos que había sido una fractura grave, pero afortunadamente e algo menor de lo que pensamos”. Cabe destacar que el desafortunado accidente lo dejó sin chances de alzar el trofeo en suelo colombiano.

Pese a la delicada situación, el campeón del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo en 2019 y 2022 ve con esperanza la posibilidad de decir presente a la carrera en la que es uno de los favoritos para ponerse la corona.

“Se me desprendió un pedazo de hueso del codo y me dijeron que tengo oportunidades de llegar a Valpo. Vamos a ver cómo me siento en los próximos días y cómo evoluciona, pero la intención es correr en marzo”, apuntó para finalizar.

¿Cuándo es Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2024?

La carrera de descenso urbano se vivirá el domingo 3 de marzo en la Región de Valparaíso.

