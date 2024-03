Nicolás Jarry consiguió un triunfo muy importante en Miami, al derrotar al brasileño Thiago Seyboth Wild en tres sets. Un triunfo que tuvo mucha polémica, debido a una fuerte discusión que tuvo con el umpire español Nacho Forcadell una vez consumado el partido.

Visiblemente molesto, le reclamó al juez que el brasileño iba a secarse con la toalla al momento en que él iba a servir, una actitud que la encontró antideportiva y pidió que se le sancionara.

“¿Por qué el puede pararme?”, preguntó Jarry de entrada a pesar de haber ganado. “No podemos estar todo el rato parando. Tú has sido el primero que ha parado”, le respondió el juez. “¡Pero porque me silbaron! ¿Tengo que sacar con el ruido?”, retrucó Jarry.

Diálogo picante entre Jarry y el árbitro Forcadell

Así sigue el áspero y picante diálogo entre el tenista nacional y el porfiado umpire hispano, que no tuvo el mismo criterio con ambos tenistas.

Árbitro Nacho Forcadell (A): Tú has hecho lo mismo.

Nicolás Jarry (J): ¡Pero por ruido, nunca por nada! Nunca le he cortado el saque.

A: Está bien que pares, pero no debías volver a la toalla. Tú tienes que estar para sacar.

J: Pero si él va a la toalla, por qué yo no puedo ir.

A: No vamos a estar parando todo el rato.

J: Por qué si él va yo no puedo ir.

A: Ahora no es el momento.

J: Por qué no es el momento, estamos aquí.

A: Estamos gritando porque hay mucho ruido.

J: Eso da lo mismo.

A: Ahora lo hablamos.

J: Pero que todo el mundo escuche. Quiero saber… todo el mundo quiere saber la regla.

A: Ahora lo hablamos.

J: Por qué él puede ir a la toalla y yo no.

A: No es que tú no puedas ir a la toalla. Es no vayas porque vamos a continuar.

J: Exacto. Por qué yo no puedo y él sí.

A: Nadie puede, ¿lo entiendes?

J: Para él era un castigo.

A: No es un castigo.

J: Él me paró el tiempo. Él no puede ir a la toalla cuando estoy intentando sacar.

A: Has hecho lo mismo tú en el primer set.

J: ¿Cuándo? ¿Cuándo fui a la toalla? Yo no le corté el saque.

A: Ha pasado la misma situación y tú has ido a la toalla.

J: Pero yo no le corté el saque. Quizás fue empezando el juego.

A: No vamos a continuar esta discusión.

