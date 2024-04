La acción no se detiene en la WWE. Este domingo volvemos a reunirnos en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, para ser testigos de la noche 2 de WrestleMania XL, la cuadragésima edición del popular evento.

Tras una primera velada de infarto este sábado, la lucha libre nos cita nuevamente en el Lincoln Financial Field para cerrar el telón con combates imperdibles, entre los que destaca Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes por el Campeonato Universal Indiscutido; un cara a cara que finalmente se disputa en Bloodline Rules.

¿Cuándo es la noche 2 de Wrestlemania XL?

La noche 2 de Wrestlemania XL está pactada para este domingo 7 de abril en el estadio Lincoln Financial Field, ubicado en la ciudad de Philadelphia, Pensilvania, EE. UU. El pre-show comienza a las 18:00 horas de Chile y la cartelera principal a partir de las 20:00 horas.

¿Dónde ver en vivo por TV o streaming la segunda jornada de Wrestlemania 40?

La segunda jornada de Wrestlemania 40 será transmitida en vivo online a través de las pantallas de la plataforma WWE Network, previa suscripción por $5.990 al mes.

El evento no se podrá ver por televisión en nuestro país.

La cartelera para este domingo 7 abril

Revisa a continuación la cartelera confirmada para este domingo, la segunda noche del PPV de la WWE.