México es un país con una rica historia en el boxeo internacional, dándonos a grandes exponentes del pugilismo como Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Julio César Chávez y Juan Manuel Márquez, entre otros.

Por ello, elegir al mejor mexicano de la historia es una decisión difícil y siempre está abierta discusión, sin embargo, uno de los pugilistas que se unió a esta discusión fue el icónico Mike Tyson. Uno de los mejores boxeadores de la historia y leyenda de este deporte de finales de los 90′ y principios del 2000.

¿Qué dijo Mike Tyson?

En conversación con Fox Sports México, ‘Iron’ Mike sorprendió al elegir a Julio César Chávez como el mejor mexicano de la historia , señalando que “Hay que ponerse de pie, nadie, ningún mexicano lo hizo jamás, así que no puedes decir que él (Chávez) no es el líder, el mejor, no puedes negar que es uno, no solo de los mejores boxeadores mexicanos, sino de todo el mundo. ¿Sabes cuántas defensas del título hizo? ¿Cómo podrías olvidarlo? No puedes olvidar algo así”.

Los halagos al boxeador que consiguió 107 victorias en su carrera profesional, no terminaron ahí y continuó con “Mucha gente se olvida de quién eres, que solías ser el jefe y no creo que muchos podrían romper el récord de meter a 120 mil personas en un estadio. Imagínate tener esas increíbles cifras. Ningún mexicano lo ha conseguido”, esto en referencia a la pelea donde Julio César enfrentó a Greg Haugen en 1993, donde logró reunir 132 mil personas en el Estadio Azteca.

¿Quién es Julio César Chávez? El favorito de Mike Tyson

Julio César Chávez González, de ahora 62 años, fue un boxeador mexicano considerado como uno de los mejores pugilistas de la historia mundial.

Chávez se retiró del boxeo profesional el 2005, dejando un increíble registro de 107 victorias, ¡85 por nocaut!, mientras que cayó en apenas 6 enfrentamientos y empató otros dos.

En su palmarés registran los campeonatos mundiales de Superpluma de la CMB, peso ligero de la AMB y CMB y el Súper ligero de la CMB y FIB. Además, posee otros récords personales como ser el boxeador con más peleas de título mundial (37) y poseer el récord de más peleas ganadas desde su inicio profesional (89-0).

Sin duda la carrera de Chávez fue icónica tanto para el boxeo mexicano y mundial, por ello es que te preguntamos, ¿‘Canelo’ puede pelearle el cetro al mejor boxeador mexicano de la historia?