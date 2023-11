Duros han sido los días para el Team Chile una vez finalizados los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El equipo, de histórica actuación en la cita, ha visto manchado esos logros producto de la polémica que ha existido en el atletismo, y las conocidas acusaciones de clasismo y racismo por parte de dos deportistas.

Sin embargo, la polémica en el deporte chileno, al parecer, está lejos de desaparecer. Y es que ahora se suma una denuncia por parte de Julius Holt, antiguo seleccionado de básquetbol 3×3, quien apuntó contra la Federación cestera de Chile por nepotismo en la elección de jugadores para Santiago 2023.

La dura polémica en el básquetbol tras Santiago 2023

“Tengo entendido que la citación la hace la Federación, pero si le preguntas a cualquier persona del círculo, nadie sabe. Antes era por ranking, ibas a los torneos e ibas sumando puntos”, señaló de entrada el jugador de Club Español de Osorno a Canal 13.

“En una preselección, estaban los dos sobrinos y el hijo del presidente, entre 30 jugadores, y había algunos que nunca habían jugado 3×3. La Federación arma las citaciones a puertas cerradas”, aseguró el deportista, quien no pudo ser parte del Team Chile en los Panamericanos.

Las críticas apuntan a la elección de Daniel Arcos, hijo de Irán Arcos, mandamás del baloncesto criollo. “Fue el que tuvo nivel más bajo y el que dio más chances (en Santiago 2023). Si él hubiera estado a la altura, me quedo callado, porque me tapó la boca y jugó bien, pero no es la realidad, destacó.

“Estamos hablando de una selección y se debería llevar a los mejores. Descártame a mí. Seré campeón y todo, pero hacer malas prácticas no va en el deporte. Llevaron al hijo del presidente sin ningún mérito. Hace un año lo pusieron en un equipo, salieron terceros y casi no jugó. Es poco ético”, agregó.

Sin embargo, más contundentes aún, en la Federación de Básquetbol respondieron tajantes. Apagando el fuego con bencina, desde la dirigencia sacaron a relucir antecedentes polémicos del jugador acusador, señalando como esos los motivos técnicos para dejarlo afuera.

“Desde 2022 ha denostado públicamente el trabajo que viene realizando la Federación de Básquetbol de Chile, sobre todo, en la disciplina 3×3. Lo más llamativo de todo el revuelo que generan sus declaraciones, es que en su gran mayoría son en base a mentiras y faltando a la verdad, sin fundamentos de peso y sin respaldos suficientes”, aseguraron.

“No gestionó su trámite de visa en tiempo y forma para poder viajar a Puerto Rico, aduciendo que no tenía dinero para realizar el proceso. Resulta extraña esta situación, ya que, pese a que el viaje estaba financiado por el Team Manager del equipo, el Sr. Holt realizó una campaña por redes sociales para poder costear su pasaje”, revelaron.

“Por lo demás logró generar casi $1.000.000 de pesos, dinero que nunca fue utilizado para lo que en teoría fue solicitado. Por no gestionar su visa en los plazos correspondientes, el Sr. Holt Martin no logró llegar a tiempo al torneo 3×3 en Puerto Rico”, destacaron

“Esto provocó que su equipo perdiera ambos partidos de la fase de grupos por Incomparecencia, siendo la única vez en casi 8 años de participación de equipos chilenos en el Tour Mundial 3×3, que sucede algo similar”, aseguró el duro escrito.

¿Qué te parecen las polémicas en el Team Chile tras Santiago 2023? ¿Qué te parecen las polémicas en el Team Chile tras Santiago 2023? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuántas medallas ganó Martina Weil en Santiago 2023?

Dos fueron las medallas que obtuvo Martina Weil en los Juegos Panamericanos Santiago 2023: oro en los 400 metros, además de plata en 4×100 metros femenino.

¿Cuándo comienzan los Juegos Parapanamericanos?

Los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 se disputarán desde el próximo viernes 17 de noviembre. La competencia se extenderá hasta el domingo 26 del mismo mes.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.