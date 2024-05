Preocupación en el mundo del deporte debido al estado de salud del boxeador Martín Vargas, tras ser atropellado en Maipú, el día jueves 30 de mayo.

El destacado pugilista de 69 años fue arrollado por un motociclista en la tarde de ayer y debió ser cambiado de recinto hospitalario debido a la gravedad de las lesiones.

¿Qué se sabe del estado de salud de Martín Vargas tras atropello?

Tras ser atropellado por un motociclista en Maipú, Martín Vargas se encuentra hospitalizado y fuera de riesgo vital, según el último reporte.

Según informó La Radio, el boxeador quedó en shock tras el accidente y fue derivado al hospital El Carmen.

Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado a la ex Posta Central, donde se encuentra bajo observación en la UTI, por un politraumatismo.

De acuerdo a testigos del accidente, Martín Vargas sufrió una herida en la cabeza tras impactar en el pavimento, además de lesiones en el tórax por el golpe de la motocicleta.

Foto: Aton.

¿Cuál es su historial en el boxeo?

Para muchos, Martín Vargas es catalogado como el mejor boxeador chileno de la historia, con importantes números: 91 triunfos, 15 derrotas y 3 empates.

Una de sus peleas insigne fue en 1980 contra el japonés Yoko Gushiken en en el Gimnasio de la Prefectura en la ciudad de Kochi. Además, protagonizó cuatro combates donde luchó por el título mundial.

Ese año, Martín perdió su última oportunidad de llegar a la cima máxima. “A mí me drogaron, pero nadie me creyó. Yo reaccioné cuando ya había terminado la pelea, cuando estaba en la tina. No me acordaba que había peleado”, dijo al programa Te Paso a Buscar.

También, el pugilista recordó su periodo en la cárcel tras accidente en estado de ebriedad, señalando que “alcancé a estar preso cinco meses. Tanto Gendarmería como los reclusos se portaron bien conmigo. Me dieron el indulto presidencial solo porque era yo”.

Sin duda, su carrera fue prometedora desde sus inicios, donde “en 1971, cuando tenía 16 años, fui a mi primer campeonato. Después fui con la Selección Chilena al Mundial de Cuba, donde alcancé el tercer lugar”.

En su última etapa, el mejor boxeador del país se encontraba como entrenador y su última actividad fue en una velada en el Gimnasio Municipal de Graneros.