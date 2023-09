La serie de Chile ante Italia por la Copa Davis por la fase de grupos de las finales, en el Unipol Arena de Bologna, ha sido una pesadilla para Cristian Garín (103° ATP), Nicolás Jarry, el técnico Nicolás Massú… y el periodista Eugenio Salinas, más conocido como Keno Trotamundos.

En el primer turno Garín empezó ganando el primer set, pero Matteo Arnaldi (47°) lo dio vuelta con parciales de 2-6, 6-4 y 6-3, dándole el primer punto a los italianos.

Inmediatamente después Nicolás Jarry (22°) vivió el mismo libreto contra Lorenzo Sonego (38°) para caer por 3-6, 7-5 y 6-4, con el dobles sólo como opción de descontar para Chile.

Y fue tras el segundo set del duelo entre Jarry y Sonego que Keno Trotamundos explotó en vivo por la transmisión de TVN. Desde Bologna, el periodista reclamó furioso tras varias horas aguantando la bulliciosa barra de los locales.

“Está bien, es divertido un rato, pero durante cuatro horas llega ser incluso dañino para la salud. En serio. Tengo un dolor de cabeza que me tiene loco. Voy a hablar con la gente de la organización si me puedo cambiar, porque además no nos deja transmitir bien por más que me acerque al micrófono”, dijo muy molesto Keno Salinas.

El corresponsal agregó que “entiendo que ellos son los locales y quieren meter presión. Les ayudó en el primer partido y ahora también. Pero hay una cuestión inhumana. Una bandita que te está golpeando los tambores y el bombo cuatro horas es inhumano”.

Es que justo detrás de Keno Salinas se ubicó una bandita de hinchas italianos con megáfono, trompeta, tambores y bombo que hicieron sufrir a todos los chilenos presentes en Bologna.

¿Cuál es la programación de Chile en la Copa Davis?

Tras un debut soñado ante Suecia, Chile volverá a jugar en la fase de grupos de las Finales de Copa Davis este viernes 15 de septiembre. Nicolás Massú y sus pupilos tienen un duro desafío ante Italia, dueños de casa en el Grupo A, desde las 10:00 de la mañana.

¿Quiénes componen el equipo de Chile en Copa Davis?

La nómina del equipo chileno de Copa Davis está conformada por Nicolás Jarry (22°), Cristian Garín (103°), Tomás Barrios (114°), Alejandro Tabilo (124°) y Gonzalo Lama (424°). Nicolás Massú es el capitán del equipo.