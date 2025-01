La disputa por cuál es el mejor boxeador mexicano de la historia suele quedar entre dos nombres, Julio César Chávez y Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Eso, sin embargo, no fue un impedimento para Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán, pugilista panameño considerado como uno de los grandes latinoamericanos del mundo y que sin dudas optó por uno de estos dos como el más grande.

¿Qué dijo Roberto Durán?

‘Mano de Piedra’ el año 2021 en una entrevista con ES News se le consultó por cuál boxeador era más grande si Chávez o ‘Canelo’ a lo que precisó que “Chávez ya es leyenda, ‘Canelo’ ya conquistó cuatro títulos, ya es otra leyenda, que México no lo quiera aceptar eso es otra cosa. ¿Cuántos títulos tuvo Chávez? Tres. Y ‘Canelo’ ya tiene cuatro, es todavía más grande”.

Eso no fue todo, porque Roberto Durán finalmente cerró sus declaraciones señalando que “Me alegro por ‘Canelo’, porque todo lo que está haciendo es por el bien de México y por el de él. Es el boxeador del momento, no hay más nadie. Chávez ya pasó, él es un ídolo respetado, pero el nuevo ídolo, quieran o no quieran, es ‘Canelo’ y eso hay que aceptarlo”.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha conquistado a lo largo de su carrera los títulos mundiales superwélter, mediano, supermediano y semipesado de diferentes organizaciones, además de conseguir otros tantos títulos lineales, internacionales y nacionales, en cambio, Chávez logró los campeonatos mundiales de tres divisiones, superpluma, ligero y superligero.

Saúl Álvarez junto a Julio César Chávez compartiendo en la previa del combate animado por ‘Canelo’ y Julio Cesar Chavez Jr en 2017. (Foto: Ethan Miller/Getty Images)

Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán y sus grandes números:

El boxeador panameño es uno de los mejores boxeadores de la historia latinoamericana y mundial, gracias a sus increíbles números de victorias y por sus numerosos títulos conseguidos.

Durán se subió al ring en 119 oportunidades a lo largo de su carrera profesional, consiguiendo el triunfo en 103 de ellas, 70 por la vía del nocaut, y cayendo en apenas 16 derrotas, muchas de ellas ya en la parte final de su etapa como boxeador.

Su gran estadística permitió a Roberto Durán ostentar los títulos mundiales en peso ligero, peso welter, peso mediano junior y peso mediano. Además de ser campeón indiscutible en peso ligero y ostentar el título lineal en 130 libras y peso welter.