Este fin de semana se llevará a cabo en Arabia Saudita uno de los eventos de boxeo más importantes del año con el enfrentamiento que tendrá en juego el campeonato indiscutido de la división pesado que posee Oleksandr Usyk (22-0), pugilista ucraniano de 37 años y con una particular historia de vida, mientras que por el otro lado, aparece el retador y excampeón, Tyson Fury (34-1-1).

¿Quién es Oleksandr Usyk? La particular vida del campeón indiscutido

Oleksandr Usyk es un boxeador que ha tenido una destacada vida deportiva, consiguiendo ser el actual campeón indiscutido de la división pesado al poseer los cinturones de la AMB, FIB, OIB, OMB, The Ring y CMB, este último conseguido en mayo pasado cuando derrotó en el primer combate entre ambos a Tyson Fury.

Adicionalmente, registra grandes victorias ante Daniel Dubois, Derek Chisora y Anthony Joshua, entre otros.

No obstante, los éxitos llegaron mucho antes, logrando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 , además de tener otras importantes medallas europeas como, Plovdiv 2006 (3°) y Liverpool 2008 (1°); además de otras dos mundiales como Milán 2009 (3°), Bakú 2011 (1°).

Usyk actualmente es considerado como el mejor boxeador libra por libra, según la prestigiosa revista The Ring, superando a estrellas como Naoya Inoue, Terence Crawford y Saúl “Canelo” Álvarez, entre otros.

La vez que pausó su carrera para enlistarse en el ejército de Ucrania

Oleksandr Usyk hizo noticia el año 2022 cuando anunció que pausaría su carrera como pugilista para alistarse al ejército de Ucrania y combatir en el conflicto que incluso hasta el día de hoy tienen ucranianos con rusos.

En aquella oportunidad, Usyk fue entrevistado por CNN y señaló “no quiero disparar, no quiero matar a nadie, pero si me van a matar, no tendré otra opción. Si van a querer quitarme la vida, o la vida de mis allegados, tendré que hacerlo. Pero no quiero eso”.

Usyk dio la vuelta al mundo al pausar su carrera y enlistarse en el ejército ucraniano. (Foto: Twitter)

Posteriormente, se refirió a porque dejó su carrera en pausa por defender al país donde nació, señalando que “Mi país y mi honor son más importantes para mí que un cinturón de campeón. Cuando hay una alarma de ataque aéreo, nos escondemos. Cuando las balas empiezan a volar, a la bala no le importa si eres un campeón mundial”.

Si bien Usyk estuvo solamente 4 semanas enlistado, este tiempo bastó para que perdiera sus condecoraciones en Crimea (territorio en disputa por ambos países y lugar de nacimiento del boxeador) debido a su “rusofobia”.

¿Cuándo pelea Oleksandr Usyk vs. Tyson Fury?

El evento de boxeo se realizará este sábado 21 de diciembre del 2024 a partir de las 16:00 horas de Chile, sin embargo, la pelea principal entre Usyk y Fury está programada para comenzar pasada las 20:00 horas.

El evento lo podrás ver en Chile y el resto de LATAM solamente de forma ONLINE a través de la app y sitio web DAZN, en formato Pay Per View, previo pago de un monto de $18.945.