Las expectativas eran altas, pero el resultado terminó por superarlas. La selección de cheerleaders del Colegio Mayor Peñalolén se consagró campeona del UCA All Star National Championship, torneo disputado este fin de semana en Orlando, Florida. El certamen es considerado un verdadero mundial juvenil del cheerleading, disciplina que combina gimnasia, acrobacia y coordinación grupal.

La delegación nacional, integrada por 26 deportistas de entre 11 y 18 años, dominó la categoría Level 2.2 Senior Prep con una rutina limpia y sin errores que le permitió quedarse con el primer lugar.

Peñalolén hace historia: equipo juvenil chileno gana mundial de cheerleading

El resultado confirmó el gran momento del equipo, que había llegado a Estados Unidos como flamante campeón del Cheer Challenge Chile 2025, título nacional que anticipaba una destacada actuación en el evento.

“Apenas supimos que ganamos, hubo lágrimas, abrazos y una sensación muy linda de haber cumplido juntas el objetivo”, recuerda Daniela Acuña, entrenadora del equipo junto a Ricardo Vergara. “Para el equipo fue muy emocionante. Muchas de las chicas llevaban años esperando por esto, soñando con este momento, así que escuchar el resultado fue una explosión de alegría y orgullo”, sigue.

Tras obtener el primer lugar, el conjunto recibió las chaquetas de campeonas de la categoría y medallas para cada una de sus integrantes, además del reconocimiento oficial de la organización del campeonato por su desempeño. “Más allá de la medalla, estas situaciones ayudan a formar personas. Las estudiantes desarrollan confianza en sí mismas, aprenden a enfrentar desafíos y a trabajar por metas comunes. Es algo que les servirá en muchos aspectos de su vida”, señala Vergara.

Sobre la rutina con la que se consagraron campeonas, el equipo técnico explica que fue diseñada para potenciar las principales fortalezas del grupo, entre ellas la coordinación, la sincronización y la precisión técnica. “Creemos que una de las claves fue la actitud con la que entraron al tapete. Disfrutaron la rutina y eso se notó mucho”, agregan.

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El título internacional es el resultado de un proceso de preparación que se extendió durante varios meses. Las integrantes comenzaron a trabajar sus rutinas en diciembre y continuaron durante enero y febrero, con entrenamientos de lunes a viernes de hasta tres horas. “La preparación incluyó trabajo físico, técnico y también mental. Hubo muchas horas de práctica, ajustes en la rutina y un trabajo muy colaborativo entre entrenadores, alumnas y familias”, explican desde el cuerpo técnico.

Desde el cuerpo técnico destacan que, más allá del triunfo, el campeonato deja una experiencia formativa profunda para las estudiantes. “Creemos que se llevan una vivencia muy significativa. Viajar, competir con equipos de otros países y representar tanto a su colegio como a Chile es algo que seguramente recordarán toda la vida. También aprenden valores como la perseverancia, la disciplina y la importancia del trabajo en equipo”. En ese contexto, agregan que el compañerismo del grupo fue determinante: “Es un equipo que se apoya mucho, que se motiva entre sí y que siempre está dispuesto a mejorar. Esa energía colectiva fue clave para alcanzar este resultado”.