Chile está a 12 días de volver a ver acción en la Copa Davis, donde chocará con Perú por las clasificatorias para conseguir un cupo en las Finales, y este lunes 22 de enero se celebra una importante noticia.

Esto porque después de varias semanas de intenso trabajo la cancha del Court Central del renovado Parque Estadio Nacional ya está lista para que se juegue ya que cambió su superficie.

La pista Anita Lizana era de arcilla, pero hoy es completamente de cemento y luce una imagen radicalmente distinta a lo que nos acostumbramos a ver en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023.

Andrés Otero, gerente general de la Federación de Tenis de Chile, mostró toda su felicidad por el término de las obras bastantes días antes del plazo que les dieron.

“Estamos muy contentos porque luego de semanas de esfuerzo y de trabajo cumplimos y hoy 22 de enero ya podemos decir que las dos canchas, tanto la del Court Central Anita Lizana como también la cancha número 2 de entrenamiento están terminadas”, lanzó de entrada.

Tras eso, destaca que “cumplimos primero con el plazo que nos entregó la Federación Internacional de Tenis, que era hasta el 26 de enero por lo tanto terminamos bastantes días antes”.

“Y también, y lo más importante, cumplimos con el requerimiento deportivo que nos pidió nuestro capitán Nicolás Massú para cumplir con algo que es esencial en la Copa Davis que es la ventaja deportiva”, recalca.

Ventaja deportiva y cuidado de la cancha

Otero resalta que “no nos olvidemos que tanto Nico Jarry como Ale Tabilo, nuestros principales singlistas hoy, vienen de jugar la temporada de cemento en Australia”.

“Además hace muchos meses que no juegan en arcilla, Jarry si no me equivoco desde Roland Garros, mientras que los peruanos salvo Varillas jugaron con mucho éxito el Challenger de Buenos Aires, fueron campeones en singles y los hermanos Huerta Del Pino fueron campeones en dobles, por lo tanto esto evidentemente que desde lo deportivo beneficia mucho a nuestros jugadores”, añade.

“Fue un trabajo arduo, día y noche, donde lo primero es darle las gracias al Ministerio del Deporte y al Instituto Nacional de Deportes por facilitarnos, confiar en nosotros y facilitarnos el nuevo Parque Estadio Nacional para poder hacer los trabajos”, añade el gerente.

Después, señala que “pusimos lo primero, que fue una capa protectora para que las canchas de arcilla no se dañaran y se quedaran tal cual están”.

“Luego el asfalto, que tuvo que descansar siete días para liberar los gases, y luego se puso la pintura deportiva con siete capas, que permiten tener hoy una cancha de primer nivel que no tiene nada que envidiarle a las principales del circuito ATP en cuanto a esta superficie dura”, agrega.

“Así que nada, estamos muy contentos, a partir del fin de semana comenzarán los entrenamientos oficiales, y ahí nuestros jugadores ya tienen todo para prepararse de la mejor manera para esta importante serie que nos puede llevar en un hito histórico por segunda vez consecutiva al Grupo Mundial de la Copa Davis”, cerró.

¿Cuándo juega Chile la Copa Davis?

El sábado 3 y domingo 4 de febrero Chile se medirá con Perú por las clasificatorias para las Finales de la Copa Davis, donde el equipo nacional podría clasificar al Grupo Mundial por segunda vez consecutiva.

