¿Dónde ver Lakers vs Knicks? Horario y cómo ver el partido de la NBA este sábado

La NBA suele entregar apasionantes encuentros entre grandes equipos. Este fin de semana no será la excepción y dos elencos históricos se dan cita en el Madison Square Garden: Los Angeles Lakers ante New York Knicks. Revisa la transmisión para ver el partidazo.

Cada vez queda menos para el inicio de la postemporada. A casi dos meses para los playoffs, los equipos empiezan a jugar con la posibilidad de entrar o no en la fase final. La presión aumenta y el margen de error se va achicando. Lakers y Knicks son elencos que representan a ciudades de muy importantes, como Los Angeles y New York, por lo cual no pueden darse el lujo de quedar fuera de la fiesta para elegir a un nuevo campeón.

¿Dónde ver a Los Angeles Lakers vs New York Knicks?

El encuentro será transmitido en televisión por ESPN 2. Además, también estará disponible en las plataformas de streaming de Star+ y NBA League Pass.

¿A qué hora es el partido de la NBA?

El partido se jugará el sábado 3 de febrero a las 22:30 horas de Chile, en el Madison Square Garden de New York, Estados Unidos.

Los Lakers dominan Boston

Los Angeles Lakers es un equipo muy irregular. Pueden pasar de una actuación extraordinaria a otra para el olvido en un abrir y cerrar de ojos. Pese a ser una de las franquicias históricas de la NBA, los últimos años no han sido del todo positivos y hoy luchan por llegar a los playoffs.

El equipo de LeBron James está en el 9° lugar en la Conferencia Oeste, con 25 triunfos y la misma cantidad de derrotas. Pese a este rendimiento irregular, se dieron el lujo de derrotar en su último duelo a Boston Celtics como visita, quienes son sus grandes rivales y además, lideres de la Conferencia Este, misma donde los Knicks están en el 3° lugar. Los de New York vienen de triunfar ante Indiana Pacers.