En medio del hype deportivo por los Juegos Panamericanos, varios chilenos están compitiendo en otros eventos fuera del país y dejando en lo más alto el nombre del país en el extranjero. Una de ellas fue Daniela Asenjo, quien se convirtió en campeona mundial de boxeo este domingo en Turquía.

La Leona se enfrentó por el título WBC World Silver Champion contra la kazaja Angelina Lukas. El combate fue en Estambul, comenzó a eso de las 16:00 horas, y luego de 10 rounds la chilena logró superar por los puntos a su contrincante, lo que le permitió quedarse con el cinturón de dicha categoría.

“Saludos a Valdivia, a mi gente de Chile, gracias por ver la pelea. Muchas gracias amigos, tratamos de hacerlo lo mejor que pudimos. Me siento bien, feliz y contenta, la mano respondió. ¡Lo logramos, mi gente!”, aseguró Asenjo a la transmisión en vivo que realizaron en su cuenta de Instagram tras el combate.

Más de 4 mil personas acompañaron a la valdiviana en la transmisión de su pelea. Todos ellos pudieron ver cómo la kazaja jugó sucio durante prácticamente toda la pelea; sin embargo, el título se volverá a Chile y le pertenece a la Leona.

Alejandro Concha, entrenador de Daniela Asenjo, se mostró muy contento por la obtención del título mundial WBC este domingo. “Nada que decir, estamos felices y contentos. Lo siento por la rival, pero el boxeo es así. Estamos felices. Siguen alegando las tarjetas, pero se entiende la frustración”, destacó.

Lukas había calentado la pelea en la previa, el día del pesaje. La kazaja ninguneó a la chilena, se mostró muy achorada y no dejó que Asenjo se le acercara en el frente a frente. Aunque no logró el knock out, la victoria nacional parecía un hecho desde temprano en la pelea.

Justo antes de viajar a Turquía, Daniela Asenjo fue relevista de la antorcha panamericana en Valdivia. La Leona participó en el relevo del fuego panamericano por la región, en la previa del comienzo de Santiago 2023.

¿Cuál es el palmarés de Daniela Asenjo?

Daniela Asenjo ha sido campeona de boxeo a nivel local, continental y mundial en varias ocasiones. La Leona ganó los siguientes títulos: Campeona nacional supermosca (desde 2011), campeona latinoamericana AMB (desde 2018), campeona latinoamericana supermosca OMB (desde 2019), campeonato mundial supermosca OIB (desde 2022), entre otros.

