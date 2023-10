Cristian Garin (98°) tuvo un sólido debut en el Masters 1000 de Shanghai, y ahora se alista para chocar con Daniil Medvedev (3°) por la segunda ronda. Así, el chileno en la previa mete miedo.

El ruso de 27 años, que es el tercer mejor tenista del mundo actualmente, chocará con la segunda raqueta de Chile por la ronda de 64 del torneo chino, y hace poco habló sobre lo que será ese duelo.

“Tendré que dar lo mejor”

Gago viene de vencer a Aleksandar Kovacevic por 6-4 y 7-6 en la primera ronda, mientras que Medvedev iniciará en segunda tras jugar la final del ATP 500 de Beijing. Ahí es que ambos se enfrentarán, y el ruso habló en la previa.

“Ya hemos jugado en un par de ocasiones, pero no recientemente. Entrenamos un par de veces el año pasado. Es un gran jugador, estuvo en el top 20 si no me confundo”, lanzó de entrada Daniil sobre Cristian.

Tras eso, destaca que el nacido en Arica “ha pasado por una situación complicada últimamente, pero ha ganado su encuentro de primera ronda y está acostumbrado a las condiciones”.

“Así que sé que será duro, necesito dar lo mejor de mí“, concluyó Medvedev sobre el ex 17 del mundo.

Para cerrar, el ruso habló de sus sensaciones de ser el campeón defensor a pesar de haber ganado el título en 2019. En 2020, 2021 y 2022 no se realizó el torneo por el coronavirus.

“No lo afronto como un nuevo torneo, pero tampoco como uno en el que defienda título. Lo afronto como un torneo más en el circuito en el que he jugado tres veces y que me encanta, en el que tengo muchos recuerdos, pero no siento como si lo hubiera ganado el año pasado y viniese a defender el trofeo. Estoy feliz de luchar por él este año”, concluyó.

¿Cuándo juega Garin en Shanghai?

El enfrentamiento entre Cristian Garin (98°) y Daniil Medvedev (3°) por la segunda ronda del Masters 1.000 de Shanghai se jugará este sábado 7 de octubre no antes de las 2:50 de la madrugada en Chile.

¿Qué ranking tiene Garin?

En la última actualización del ranking ATP, el lunes 5 de octubre, el chileno Cristian Garin apareció en el puesto 98 del escalafón mundial.