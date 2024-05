El triunfo de Alejandro Tabilo (32°) sobre Novak Djokovic (1°) en Roma provocó una “Tabilocura” en todo el mundo. La prensa internacional contó la historia de este chileno nacido en Canadá de diversas formas. Y una de esas fue en Argentina, de manera bastante particular.

Esto porque los trasandinos, acostumbrados a chaquetear todo lo que tenga que ver con Chile, remarcaron un hecho del pasado de Jano: el excesivo peso con el que comenzó su carrera.

El prestigioso diario La Nación de Argentina tituló el triunfo del tenista criollo en Italia de la siguiente forma: “Novak Djokovic perdió en la tercera ronda ante Alejandro Tabilo, un chileno que llegó a pesar 100 kilos”.

En el texto apenas hacen referencia a ese hecho, ocurrido en el 2016 y al que Tabilo generalmente no le da mucha importancia. “Antes estaba un poquito sobrepeso. Me demoré algunos años, pero ya estoy mejor. Hasta el año pasado me costaba seguir en un tercer set. Hoy llegué al quinto y bien”, contó el 2020 tras ganar en el Abierto de Australia.

Con el afán de mejorar su condición física, Tabilo empezó a trabajar el tema del peso. Pero se fue para el otro lado y pesó poco más de 65 kilos, muy bajo para su estatura (1,93).

Su coach Guillermo Gómez, con el que trabaja hace muchos años, fue clave en este aspecto. Lo ordenó en el 2018 y empezaron a trabajar como un deportista de alto rendimiento.

Alejandro Tabilo jugará ante Khachanov por el paso a cuartos de final de Roma

“Detuvimos el entrenamiento de tenis y lo hicimos engordar y que comiera más. Nos fue bien en ese momento, porque subió ocho kilos en un mes y medio. Y cuando empezó a entrenar de nuevo, para grata sorpresa de nosotros, le fue increíble”, confesó Guillermo Gómez.

Su masa muscular aumentó. Ya empezó a consumir los suplementos que cualquier deportista profesional necesita para rendir de manera óptima. Los resultados empezaron a llegar y hoy sorprende al mundo con su tenis en Roma.