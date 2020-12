WWE: TLC 2020 | Ver EN VIVO ONLINE y por TV el último evento del año con la pelea estelar entre Roman Reigns y Kevin Owens

Una gran jornada de lucha libre se realizará este domingo con el evento de la WWE: TLC o también conocido como “Tabbles, Ladders, Chairs” desde el Tropicana Field en St. Petersburg, Florida.



El evento nos traerá grandes peleas con las máximas figuras de la WWE, en total serán seis enfrentamientos en el evento que comenzará a las 21:00 horas de Chile, que nos mostrará lo mejor de las peleas extremas con mesas, escaleras y sillas en el último gran show del año 2020.



La jornada comenzará con la pelea por el campeonato en pareja de la WWE, entre New Day vs Cedric Alexander y Shelton Benjamin, seguido de un gran combate por el campeonato femenino de Smackdown entre Sasha Banks vs Carmella.



La noche continua con un enfrentamiento femenino por parejas entre Nia Jax y Shayna Baszler vs Asuka y una peleadora sorpresa. Otro de los grandes encuentros será la pelea protagonizada entre “The Fiend” Bray Wyatt vs Randy Orton.



Los grandes encuentros de la jornada dominical serán las peleas en formato TLC, entre Drew McIntyre vs AJ Styles por el Campeonato de la WWE, además para el cierre de la jornada se espera el enfrentamiento del Campeón Universal de la WWE, Roman Reigns vs Kevin Owens.

Día y hora: ¿Cuándo y a qué hora es TLC 2020?



TLC será este domingo 20 de diciembre a las 21:00 hrs de Chile.



Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo TLC 2020?



TLC será transmitido por Fox Sports 1 y Fox Action, en los siguientes canales según tu cableoperador:



Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

Fox Action

VTR: 479 (SD) - 812 (HD)

DIRECTV: 561 (SD) - 1561 (HD)

ENTEL: 290 (SD)

CLARO: 282 (SD) - 782 (HD)

GTD/TELSUR: 275 (SD) - 276 (HD) - 805 (HD)

MOVISTAR: 648 (SD) - 930 (HD)

TU VES: 272 (SD)



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y online TLC?



Si buscas un link para ver en vivo TLC, podrás hacerlo en Fox Play y en WWE Network.