Cada vez queda menos para la edición número 34 de SummerSlam, histórico evento de la World Wrestling World Wrestling Entertainment (WWE) que forma parte de los "cuatro grandes", junto con Royal Rumble, Wrestlemania y Survivor Series.

La edición de este año, que se hará un día sábado y no un domingo cómo es habitual en los PPV (Pay Per View), mezclará la vieja escuela contra la nueva, en algo que viene siendo habitual durante el último tiempo en la más importante marca de lucha libre en Estados Unidos y el mundo.

Ejemplo de esto, es la pelea que disputarán John Cena contra Roman Reings (actual campeón Universal) por el campeonato, en un enfrentamiento que promete. Por otro lado, el histórico Edge se enfrentará a Seth "Freakin" Rollins, en un duelo que se preveé dos estilos de lucha parecidos.

Además, otro plato fuerte de la noche es el regreso de Goldberg, quien se enfrentará frente a Bobby Lashley (acompañado de MVP), el cual ganó el campeonato tras su pelea en Money in the Bank.

Conoce aquí más detalles.

Cartelera:



-Campeonato Universal: Roman Reigns (c) vs. John Cena

-Campeonato Femenino de Raw: Nikki A.S.H. (c) vs. Charlotte Flair vs. Rhea Ripley

-Campeonato de WWE: Bobby Lashley (c) vs. Goldberg

-Edge vs. Seth Rollins

-Campeonatos por Parejas de SmackDown: The Usos (Jimmy & Jey) vs. Rey & Dominik Mysterio

-Campeonato Femenino de SmackDown: Bianca Belair (c) vs. Sasha Banks

-Campeonato de Estados Unidos: Sheamus (c) vs. Damian Priest

Día y hora: ¿Cuándo es SummerSlam?

La edición de SummerSlam de este año será este sábado 21 de agosto a partir de las 20:00 horas de Chile . A las 19:00 se partirá con la previa y el habitual "kick-off".

Televisión: ¿Dónde ver en vivo SummerSlam?

SummerSlam será transmitido por Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

ONLINE: ¿Dónde ver por streaming SummerSlam?



Para ver el evento por streaming puedes hacerlo a través de WWE Network o por STAR.