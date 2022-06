UFC 276: Adesanya vs Cannonier | Día, horario y quién transmite EN VIVO por TV y ONLINE las artes marciales mixtas

Israel Adesanya y Jared Cannonier protagonizarán una tremenda cartelera en el UFC 276 que se desarrollará en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Un evento que promete ser histórico por el nivel de luchas que habrá y que tendrán su punto cúlmine cuando "The Last Stylebender" y "The Killa Gorilla" se vean las caras.

Adesanya, actual campeón de peso mediano de la empresa, buscará defender su cinturón con éxito por sexta ocasión consecutiva. La última defensa que tuvo fue el 12 de febrero de este año, ante Robert Whittaker, a quien venció por decisión unánime. Con el triunfo ante el australiano, Adesanya llegó a un record de 22-1 en su carrera profesional.

Mientras que Jared Cannonier tendrá su primera oportunidad por el cinturón desde su llegada a la empresa en el año 2015. Desde su debut en el peso mediano, en 2018, el estadounidense lleva seis peleas, con cinco victorias una derrota, ante Robert Whitakker en 2020. Tiene un record total de 15 triunfos y cinco derrotas. Además posee cuatro reconocimientos como la mejor actuación de la noche.

Más temprano, en la pelea coestelar, el campeón del peso pluma, Alexander Volkanovski, defenderá su cinturón ante Max Holloway. Será la tercera vez que peleen por el título ambos luchadores. Ya lo hicieron en 2019, cuando Volkanovski le quitó el título a "Blessed", para luego realizar su primera defensa contra el propio Holloway en 2020, también con triunfo del australiano.

Día y hora: ¿Cuándo pelean Adesanya vs Cannonier en el UFC 276?

Adesanya vs Cannonier pelean este sábado 2 de julio. La cartelera estelar comenzará a las 22:00 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Adensanya vs Cannonier?

El combate será transmitido por Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Adesanya vs Cannonier?

Para ver en vivo la pelea por streaming, podrás hacerlo en STAR+.