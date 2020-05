UFC 249: Tony Ferguson y Justin Gaethje traen de vuelta las MMA en plena pandemia del coronavirus

Luego de varios intentos, UFC 249 ya es una realidad. Este sábado, la empresa de artes marciales mixtas más importante del mundo vuelve a las pistas con una cartelera de ensueño para los fanáticos y con un combate estelar que promete ser una locura cuando Tony Ferguson y Justin Gaethje se vean las caras.

Luego de los problemas que tuvo el campeón de Peso Ligero, Khabib Nurmagomedov, para salir de Rusia, la compañía decidió poner al Cucuy a disputar el título interino ante uno de los más peligrosos luchadores de la categoría.

Pero eso no será todo, ya que también se defenderá el título de Peso Gallo cuando el ex campeón Dominick Cruz se mida ante el monarca vigente y ex campeón de Peso Mosca, Henry Cejudo.

El resto de la cartelera también contará con grandes nombres, como en el combate entre Francis NGannou y Jairzinho Rozenstruik, quienes van por un KO más a su lista. Por otra parte, Donald Cerrone vuelve a subir al octágono para buscar su revancha ante Anthony Pettis, contra quien perdió en 2013.

Y como era de suponerse, también habrá un chileno como protagonista en la velada a disputarse en el Veterans Memorial Arena de Jacksonville, Florida. Vicente Luque saltará a la jaula para medirse ante Niko Price, a quien ya venció en octubre de 2017.

El evento será transmitido desde las 18:30 horas por Fox Sports 1 y Fox Sports Premium con las primeras peleas preliminares, para seguir a las 21:00 con las preliminares y desde las 23:00 la cartelera estelar.

Revisa así la cartelera completa del UFC 249:

Estelares:

Tony Ferguson vs Justin Gaethje - Título interino peso ligero

Henry Cejudo vs Dominick Cruz - Título mundial peso gallo

Francis Ngannou vs Jairzinho Rozenstruik

Jeremy Stephens vs Calvin Kattar

Greg Hardy vs Yorgan De Castro

Preliminares:

Donald Cerrone vs Anthony Pettis

Aleksei Oleinik vs Fabricio Werdum

Carla Esparza vs Michelle Waterson

Uriah Hall vs Jacare Souza

Primeras preliminares:

Vicente Luque vs Niko Price

Bryce Mitchell vs Charles Rosa

Ryan Spann vs Sam Alvey