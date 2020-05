The Last Dance: revelan cómo era la relación del papá de Michael Jordan en Chicago Bulls

The Last Dance, la serie de moda de Netflix que cuenta la vida de Michael Jordan en Chicago Bulls, ha mostrado la gran cercanía que tenía la estrella con su padre James Jordan, asesinado en 1993.

Su Majestad era íntimo de su papá, y cuando salió campeón en 1996 lloró a más no poder, debido a que su referente no estaba presente, como siempre lo estuvo.

Ahora un ex compañero de Jordan en los Bulls, el ex pívot Will Perdue, entregó detalles de cómo se portaba James Jordan en el camarín de las estrellas de la NBA.

"James Jordan era la persona más amable. Siempre estaba en los entrenamientos y alrededor del equipo. Cuando terminábamos de entrenar, Michael se iba y su padre se quedaba con los que nos quedábamos más tiempo haciendo un trabajo extra. Recuerdo muchas veces donde me quedaba en el Berto Center mucho tiempo hablando con él sobre cualquier cosa", señaló Perdue a CBS Sports HQ.

"Era genial, un caballero. Para ser sincero, muchos jugadores de aquel equipo tenían una mejor relación con James Jordan que la que tenían con Michael Jordan. Y al final se reduce en que era una persona mucho más accesible que el propio Michael", indicó.

Perdue jugando en los Bulls - Getty

The Last Dance está en su etapa final, y el público espera con ansias sus últimos capítulos.