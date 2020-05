The Last Dance: filtran el video censurado con el desgarrador llanto de Michael Jordan tras título de los Bulls

Una de las escenas más duras de The Last Dance, la serie de moda de Netflix, donde cuentan la historia de Michael Jordan y Chicago Bulls, fue censurada en su audio, pero luego se filtró.

Luego del regreso de Su Majestad a la NBA, tras previo paso por el béisbol, el equipo de Jordan se coronó campeón nuevamente en la temporada 1996, y tras ganar la final el astro rompió en llanto.

Michael Jordan no podía tolerar la ausencia de su padre fallecido, luego de un confuso asalto, y lloró de una manera desgarradora al llegar al camarín de los Bulls, escena que aparece en la serie, pero que fue bloqueado su audio.

Sin embargo, se filtró el archivo original, donde se escucha a Jordan quejarse tras derrotar en la serie definitiva a Seattle Supersonics.

La final que hizo reír y llorar a Jordan - Getty

Ya más tranquilo, Air luego habló con la prensa y explicó sus sensaciones tras su especial título: "bueno, ni siquiera puedo ponerlo en palabras. En el día del padre con lo que significa para mí... Sé que él está mirando. Esto es para mi esposa, mis hijos, para mi madre, mis hermanos y hermanas. Esto es para papi, estoy muy feliz por él".

Michael Jordan salió campeón de la NBA el día del padre, justo cuando James Jordan ya no estaba ahí para verlo, situación que graficó con maestría The Last Dance.