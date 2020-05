The Last Dance: la cruda defensa de Daniel Green, el condenado por el asesinato del papá de Michael Jordan

La vida de Michael Jordan está llena de recovecos, los cuales se van conociendo poco a poco en la popular serie The Last Dance, que protagoniza la estrella de Chicago Bulls.

Uno de los hechos más duros en la historia del legendario jugador fue la muerte de su padre, James Jordan, en 1993, en un confuso incidente, donde fue acusado Daniel Green como su asesino.

Green, que actualmente tiene 43 años, fue castigado a cadena perpetua y en 2018 aseguró que él no fue quien mató al padre de Su Majestad.

"Pienso que deberían revisar la evidencia. Si ustedes la revisan, habla por sí misma. No hay evidencia que yo mate a Jordan, porque yo no lo hice", dijo en su momento Green a Five Chicago.