El fuerte desahogo de Cristian Garin tras perder en Roland Garros: "Me siento sin la energía para competir a este nivel"

Cristian Garin (19º del mundo) vio truncado su deseo de seguir avanzando en Roland Garros, porque este sábado quedó eliminado en la tercera ronda, luego de caer ante el ruso Karen Khachanov (16º).

El tenista chileno tuvo un gran desgaste físico en las últimas semanas, porque aparte de su cometido en París, venía de hacer semifinales en el ATP 500 de Hamburgo, y reconoció que no se encuentra en plenitud física.

Es más, el Tanque tuvo que pedir asistencia médica tras el tercer set contra el europeo, y tras ello se vio mermado su rendimiento, y en diálogo con Séptimo Game analizó su cometido, y se desahogó por sus problemas físicos.

"Tengo algo (una lesión) pero prefiero no hablar de eso. No cambia que el año ha sido bastante complicado, estas dos últimas semanas he agarrado buenas sensaciones de competencia de nuevo, el hecho de volver a competir, de jugar bastantes partidos después de tanto tiempo, es difícil", dijo en primera instancia el Tanque.

Cristian Garin tuvo que ser atendido por el trainer de Roland Garros - Getty

Luego complementó sus dichos con unas potentes declaraciones: "llevo casi cinco meses fuera de la casa y creo que se me está notando un poquito esa sobrecarga de emociones, de físico y hoy se vio demostrado. Lástima que haya sido aquí en esta semana, pero creo que independiente de los resultados, me siento sin la energía para competir a este nivel y hay que ver qué decisión hay que tomar".

Para finalizar, Cristian Garin reconoció que tiene que dejar de jugar unas semanas, para intentar ponerse a tono de cara al cierre de la temporada 2020.

"Tengo que parar un par de semanas. No me siento bien físicamente, no me siento con la energía para estar en un nivel alto. Creo que lo mejor es parar y chequear la pierna, el aductor, porque tengo esta molestia", remató.