A pesar de que con las nuevas políticas de vacunación en Estados Unidos se le abrió una opción a Novak Djokovic de poder jugar el US Open, lo cierto es que la organización del torneo todavía no lo confirma. Además, ahora sacaron un cartel promocional con varias figuras que dirán presente y Nole no aparece.

¿Alerta de spoiler? US Open saca póster promocional a seis días de su inicio y entre varias estrellas ni se aparece Novak Djokovic

Menos de una semana queda para que el mundo del tenis se deleite con la llegada del US Open, torneo en el que podrían participar hasta tres chileno. Nicolás Jarry arrancará su participación desde la qualy este martes 23 de agosto, Alejandro Tabilo llegará con acción en el cuerpo ya que está jugando el ATP de Winston-Salem y Cristian Garin lucha para recuperarse de la muñeca y llegar. Pero quien al parecer no estará es Novak Djokovic.

Su polémica decisión de no vacunarse contra el coronavirus le sigue trayendo problemas al tenista serbio, pero un cambio en las políticas de vacunación en Estados Unidos, donde se jugará el último Grand Slam del año, parecía abrirle una ventana. Aunque parece que ahora se cerró.

En suelo estadounidense ahora vacunados y no vacunados tendrán los mismos derechos, y eso llenó de ilusión a varios de poder ver a Nole en la pista dura este año, pero desde la organización no han confirmado nada.

Eso sí, aunque no han oficializado al oriundo de Belgrado en el certamen el lanzamiento del póster oficial a través de redes sociales deja ver una pequeña alerta de spoiler de lo que podría terminar sucediendo en este caso.

Rafael Nadal, Iga swiatek, Nick Kyrgios, Emma Raducanu, Daniil Medveded, Serena Williams, Carlos Alcaraz y Naomi Osaka son las estrellas que aparecen en el cartel promocional que compartió el US Open a través de su cuenta de Instagram a poco menos de una semana de que comience el torneo. ¿Y Novak? Ni aparece.

Desde la organización del último Grand Slam del año no han confirmado si estará o si no lo hará, pero lo cierto es que con esto último Novak Djokovic, actual número 6 del mundo y durante mucho tiempo el mejor del orbe, podría no estar en el torneo que se jugará desde el 29 de agosto en Estados Unidos, aunque la qualy arrancó este martes 23.

Así, Nole aún no sabe si podrá estar o no en el US Open, pero los chilenos Alejandro Tabilo, Cristian Garin y Nicolás Jarry ya empiezan a pensar en el certamen. Tabilo jugará, Garin espera hasta último momento la evolución de su lesión y Jarry se estrena este martes en la clasificatoria.