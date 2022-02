En una increíble carrera, el chileno Pedro Ferreira nuevamente se coronó como el Rey del Puerto de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, al llegar en 2:18,95, a solo 0,04 centésimas de Tomas Slavik, el checho que buscaba la revancha en el descenso urbano más extremo de Latinoamérica.

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Desde las 15:40 hrs las calles y escaleras de Valparaíso vuelven a vibrar con la adrenalina de una de las carreras de descenso urbano más extrema de este lado del planeta: Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2022.

Son 30 los competidores que atraversarán casas, pasarán por techos y desafiarán a la gravedad en búsqueda de quedarse con el título y ser el nuevo Rey del Puerto. De ellos, 15 irán a la gran final por las calles de Valparaíso.

Sin convocatoria de público, pero que de igual manera podrá decir presente en ciertos puntos de la ruta, la historia comienza en la escalera Bocaccio, en calle Carlos Pezoa Véliz, y termina en la Plaza Aníbal Pinto, pasando por el Hostal Faro Azul, calle El Manzano, Plaza Bisnark, calle Atahualpa -una de las más empinadas y sinuosas de Valparaíso- y por medio de un container en Avenida Cumming.

Y es que en 18 años de competencia, Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2022 tiene a más de 270 riders de 17 países que han participado. Este 2022 son 30 los participantes que deberán recorrer las calles de Valparaíso para ser el nuevo campeón de esta cita, y que ya pasaron por la etapa clasificatoria para que solo 15 puedan pelear por el título.

CONOCE A LOS 16 PILOTOS QUE DISPUTARÁN LA FINAL DE RED BULL VALPARAÍSO CERRO ABAJO:

- Sebastián Alfaro (PER)

- Felipe Benavides (CHI)

- Mario Jarrín (ECU)

- Nicolás Rodríguez (CHI)

- Matías Núñez (CHI)

- Alberto Nicolás (CHI)

- Juan Fernando Vélez (COL)

- Pedro Burns (CHI)

- Felipe Agurto (CHI)

- Tomas Slavík (CZ)

- Oscar Harnstrom (SWE)

- Lucas Borba (BRA)

- Camilo Sánchez (COL)

- Johannes Fischbach (GER)

- Pedro Ferreira (CHI)

- Andreas Kukulis (CHI)