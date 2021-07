Los nuevos campeones en pareja de NXT en exclusiva con RedGol: “Ha sido un largo viaje pero no lo cambiaríamos por nada”

Fue en el Dusty Rhodes Tag Team Classic de este año donde hicieron su debut oficial en NXT, y de inmediato causaron impacto. Wes Lee y Nash Carter, conocidos por todos como MSK, sorprendieron a los fanáticos de WWE por su velocidad y arriesgados movimientos, llevándolos a lo más alto en menos de seis meses: ganaron el certamen y hoy son los campeones en pareja.

Lo consiguieron el pasado 7 de abril, en el evento NXT TakeOver: Stand & Deliver, donde superaron en una triple amenaza a los mexicanos del Legado del Fantasma y los británicos Grizzlies Young Veterans para conseguir los cinturones, y el próximo martes 6 de julio sostendrán su primera defensa de los títulos.

Ese día, cuando se lleve a cabo el evento NXT: The Great American Bash, MSK deberá enfrentarse nada menos que a un ex campeón de la marca, como Tommaso Ciampa, junto a su acompañante Timothy Thatcher, y en la previa a ese enfrentamiento, RedGol pudo conversar en exclusiva con ellos para saber cómo están para este gran desafío.

Campeones en parejas de NXT: “La experiencia más genial del mundo”

Junto con reconocer que nunca en sus carreras, ya sea en singles como en parejas, pudieron competir en Chile, los integrantes de MSK aseguraron que es un sueño que viven todos los días tener los campeonatos en parejas en sus cinturas.

“Me despierto en las mañanas, miro el cinturón y todavía me sorprendo”, partió señalando Lee, para luego agregar que “es la experiencia más genial del mundo y es genial ser un campeón de una empresa en la que realmente se siente como una familia“, mientras que Carter complementó sobre los dichos de su compañero que “se siente muy bien, es muy emocionante, ser campeones en pareja en WWE es asombroso”.

El largo viaje de MSK a ser campeones en parejas de NXT



Desde sus comienzos en la lucha libre profesional, el 2015, la mayor parte de sus carreras las han realizado en equipo, consiguiendo campeonatos de grandes compañías alrededor del mundo, por lo mismo, valoran el camino recorrido en estos seis años para ser parte de la empresa más grande del entretenimiento deportivo.

“Veo esto como otro estrellón en bicicleta, por el nivel que hemos alcanzado y todavía tenemos mucho más para continuar. Esto es solo el primer paso en la dirección correcta, estamos aprendiendo constantemente, estamos en constante evolución y estamos pensando. Descubrir las formas en las que es mejor que intensifiquemos nuestras cosas y no perderlas”, puntualizó Lee, a lo que Carter sostiene que “ha sido un largo viaje pero no lo cambiaría por nada”.

La primera defensa en The Great American Bash



Sin embargo, su primer gran desafío como monarcas en equipos lo deberán sostener este martes, en The Great American Bash cuando se vean las caras ante Tomasso Ciampa y Timothy Thatcher, un desafío al que, en palabras exclusivas a RedGol, no le hacen el quite.

“Como hemos dicho en varias ocasiones, los respetamos muchísimo, porque sabemos lo que han conseguido, los logros que poseen y les tenemos respeto por ello; pero, queremos que también nos respeten, y si es necesario hacerlo a los golpes, entonces lo haremos”, indicó Wes Lee, a lo que Nash Carter añade que “sabemos que son unas bestias en el cuadrilátero, pero también hemos crecido un montón en este tiempo y podemos hacerle frente”.

Finalmente, cuando se les pregunta cómo saldrán del evento en los próximos días, la respuesta de MSK fue clara y al unísono: “lo que vas a terminar escuchando al final de la noche es que seguiremos siendo los campeones en pareja de NXT”.