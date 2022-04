El pasado fin de semana se dio comienzo a la fase de playoffs de la NBA con los primeros duelos correspondientes a la primera ronda eliminatoria.

En total son dieciséis los equipos clasificados a la postemporada de la mejor liga de basquetbol en el mundo, por la Conferencia Oeste lograron los pasajes los Phoenix Suns, Memphis Grizzlies, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Utah Jazz, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves y los New Orleans Pelicans. Mientras que, en el Este hicieron lo propio los Miami Heat, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Brooklyn Nets y Atlanta Hawks. Quedando fuera de competencia grandes equipos de gran tradición, como Los Angeles Lakers, los Clippers, New York Knicks y los San Antonio Spurs.

Los equipos clasificados lograron terminar en la zona de avanzada de la fase regular de la NBA y al día de hoy ya ven acción con los juegos correspondientes a la primera ronda de Playoffs, fase que otorga pasajes a las semifinales de Conferencia.

Te invitamos a continuación, a revisar cómo van los playoffs de la NBA al instante.

Playoffs de la NBA:

Conferencia Oeste: