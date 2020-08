Mejor que Lebron: TJ Warren de los Indiana Pacers se luce como máximo anotador desde que regresó la NBA

Anthony TJ Warren está en el mejor momento de su carrera, y lo demostró con creces en la victoria de su equipo, los Indiana Pacers, por 116-111 ante los Angeles Lakers.

El alero de 26 años fue desde sus inicios un jugador con talento, pero siempre acompañado de pocas luces, algo que cambió deforma radical tras el parón de la NBA por la pandemia.

Warren, quien en su carrera nunca promedió más de 15,5 puntos por partido, tuvo un despertar digno de ser destacado en el burbuja de Disney World, aumentando sus cifras a un extraordinario 34,8.

“Tan solo me he dedicado tiempo y trabajo. He meditado. Durante el tiempo libre y la suspensión estuve encerrado en mí mismo, enamorado del juego. Cuando estoy ahí fuera sigo siendo yo mismo. Tengo unos buenos compañeros, una buena familia y buenos amigos, así que eso me ayuda mucho. Los Pacers me recibieron con los brazos abiertos así que estoy agradecido por todo en este momento", reveló el alero.