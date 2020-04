La imperdible anécdota de Gonzalo Lama con Roger Federer en el US Open: "Mi partner de lockers"

El tenista chileno Gonzalo Lama fue 160º del mundo en 2016, lo que le permitió jugar las clasificaciones del Abierto de Australia, Roland Garros y el US Open, y es precisamente en el Grand Slam estadounidense donde vivió una linda historia con Roger Federer.

El León repasó su carrera en diálogo con RedGol, a tráves de Instagram Live, donde contó un lindo momento que tuvo con el mejor tenista de todos los tiempos.

"Los he visto (a los jugadores top) muchas veces en los torneos grandes, pero tengo una historia especial con Roger Federer. Me acuerdo que cuando jugué el US Open, generalmente te asignan un locker en el camarín, y ponte tú me toca el 141. Los que no han ganado el torneo y son ‘nadie’ le dan cualquiera, mientras que los buenos buenos, como Federer o Nadal tienen sus lockers asignados, y a mí toca literalmente al lado de Federer… Yo creo que él lo pidió", partió diciendo el jugador de origen palestino.

Roger, el amigo de Lama - Getty

"Llego y estaba la placa de Federer, salía su nombre y todos los años que había ganado el torneo. Yo digo, chuta, me toca al lado de Federer… Me siento, a los dos minutos llega y se sienta al lado mío, a 20 centímetros. Me mira y me dice ‘hola, todo bien’, le respondo y luego se despide. Después volví después de entrenamiento y me dice, “llegó mi partner de lockers” y nos saludamos otra vez en buena onda", agregó.

Lama se prepara en su casa para cuando el circuito ATP regrese tras la suspensión, y así poder intentar meterse en la parte alta del escalafón mundial nuevamente.