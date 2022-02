Mañana inicia la competencia más importante de los deportes en frío, los Juegos Olímpicos de Invierno, evento multideportivo internacional que se llevará a cabo desde el 4 al 20 de febrero en las ciudades de Pekín y en Zhangjiakou de China.

El certamen contará con la presencia de cuatro chilenos:Emilia Aramburo, Yonathan Fernández, Dominique Ohaco y Henrik Von Appen. Quienes participarán en tres disciplinas y en distintas especialidades: Esquí aplino, esquí cross country y esquí freestyle.

Von Appen competirá en esquí alpino (descenso, súper gigante y combinada), seguido de Aramburo (Slalom y slalom gigante). Por su parte, en esquí cross country estará Fernández (sprint y distancia) y Ohaco en esquí freestyle (big aire y slopestyle).

Esta es la tercera participación Ohaco, Fernández y Von Appen en los Juegos de Invierno, mientras que Emilia Aramburo tendrá su debut en Beijing 2022.

¿A qué hora compiten los chilenos en Beijing 2022?

La diferencia de horario con China es de once horas, es decir, cuando en Chile sean las 08:00 am, en el país asiático serán las 19:00 horas. Sin embargo, no se tendrá que madrugar para vivir las competencias de los deportistas chilenos, ya que las competencias se realizarán en el horario de la mañana en China, siendo acá la tarde-noche chilena.

A continuación te dejamos el día y hora con horario de Chile:

Emilia Aramburo

- 6 de febrero en Slalom Gigante a las 23:15 horas.

- 8 de febrero en Slalom a las 23:15 horas.

Dominique Ohaco

- 6 de febrero en la clasificatoria de Big Air a las 22:30 horas.

- 7 de febrero la Final de Big Air a las 23:00 horas.

- 12 de febrero en la clasificatoria de Slopestyle a las 23:00 horas.

- 13 de febrero la final de Slopestyle a las 22:30 horas.

Henrik Von Appen

- 6 de febrero en Descenso a las 00:00 horas.

- 8 de febrero en Supergigante a las 00:00 horas.

- 9 de febrero en Combinada Alpina-Descenso a las 23:30 horas.

- 10 de febrero en Combinada Alpina-Slalom a las 3:15 horas.

Yonathan Fernández

- 8 de febrero en esprint en Estilo Libre a las 5:50 horas

- 11 de febrero en Estilo Clásico a las 4:00 horas.