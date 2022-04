El 23 de febrero de 2021, Tiger Woods sufrió un grave accidente en Los Ángeles, California. El afamado golfista perdió el control de su vehículo resultando con múltiples fracturas abiertas en su pierna derecha.

Desde ese día, la duda era evidente: ¿Tiger Woods volvería a jugar golf?

Hoy la incógnita se despejó.

Tiger Woods confirmó que este jueves retorna a este deporte, y lo hará en uno de sus torneos favoritos: el Masters de Augusta. "Como me siento ahora, voy a jugar. Aún jugaré mañana (miércoles) nueve hoyos, pero me siento bien. Mi equipo ha hecho un gran trabajo", dijo ante la prensa en el Augusta National.

El último torneo que jugó el norteamericano fue el Masters de Augusta 2020, que se disputo en noviembre debido a la pandemia. Dicho escenario marca un hito fundamental en la carrera del californiano: allí ganó cinco de los 15 majors que acumula en sus alforjas. Sus títulos fueron en 1997, 2001, 2002, 2005 y 2019. Y está a tres coronas del máximo ganador de majors en la historia: Jack Nicklaus.

¿Qué dijo Tiger Woods sobre su regreso?



El nortamericano reconoció que "ha sido un año duro, pero aquí estoy, en la semana del Masters. Y quiero dar las gracias a todos los muchachos que me han escrito o se han interesado por mí". Luego agregó que "este es un período donde el trabajo consiste en saber cómo responderá el cuerpo al día siguiente después de jugar. Sobre todo la pierna derecha y la espalda. Y es un esfuerzo extra porque ahora necesito un par de horas para calentar y para el trabajo posterior a jugar, para cosas cotidianas -se supone que estiramientos- que antes no me llevaban tanto tiempo. Sé que 72 hoyos son un gran desafío, pero estoy preparado para ello".

Consultado sobre si podrá ganar este campeonato, Woods fue claro: "Si juego es porque me siento con la capacidad de ganar. El día que pierda ese espíritu no me verán allí afuera. Esta semana no me tengo que preguntar de cómo está mi juego, solo de las cuestas".

La compañía de Niemann

Apenas se supo de la confirmación de la participación de Tiger Woods, la gran pregunta que surgió fue quiénes serían sus compañeros en las salidas de la primera y segunda ronda, el jueves y viernes. Cada grupo está integrado por tres jugadores.

Y la organización eligió al sudafricano Louis Oosthuizen y al chileno Joaquín Niemann para tal honor.

Niemann y Tiger Woods tuvieron un cálido encuentro en el cierre del The Genesis Invitational, cuando el talagantino logró el título y fue congratulado por Tiger Woods, quien era el anfitrión de la competencia.

Este jueves, el trío de Woods-Niemann-Oosthuizen saldrá a las 10:34 horas, mientras que el viernes comenzarán a las 13:41 horas.