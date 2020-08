Joaquín Niemann cierra su participación: Horario y dónde ver en vivo la ronda final del WGC St. Jude Invitational del PGA Tour

Going to be a battle Sunday for the 2020 #WGCFedEx ��



1. Brendon Todd -12

2. @ByeongHunAn -11

3. @RickieFowler -10

4. @BKoepka -9

5. @JustinThomas34 -8



