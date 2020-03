Francisca Crovetto festeja el aplazamiento de los Juegos Olímpicos: "Es un mensaje de paz, unidad y superación"

El coronavirus cambió la agenda mundial, y obviamente la deportiva. Por ejemplo, este martes se confirmó el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio para 2021, situación que aplaudió la deportista nacional Francisca Crovetto.

La tiradora chilena y presidenta de DAR Chile conversó con RedGol, para analizar la medidad del Comité Olímpico Internacional y de Japón, la que alabó sin reproches.

"Es una buena noticia ya tener claridad de lo que va a suceder, porque la situación había estado bastante ambigua, no había ningún deadline para decidir si los Juegos se iba a hacer, estaban evaluando día a día la evaluación del coronavirus, pero hasta hace una semana el COI no había puesto fechas límites de decisión, lo bueno es que ahora sí se sabe, creo que es la decisión más sensata que se puede tener", dijo a este medio la también directora del Comité Olímpico de Chile.

"A cuatro meses del inicio de los Juegos es casi iluso pensar que íbamos a lograr tener una programación del calendario, o una reestructuración de los deportes que aún falta por clasificar, que son cerca de un 40%, y todavía no había certeza de cuando iba a normalizarse la situación deportiva en el mundo, el coronavirus está recién partiendo en América, y lo que se ve es que vamos a estar en una situación de cuarentena o cierre de fronteras por varias semanas más, así que es una buena noticia", agregó.

Sobre lo mismo, Crovetto explicó que es bueno que los JJOO se aplacen por un año, para que todos los deportistas del mundo los puedan disputar en las mismas condiciones, ojalá con el COVID-19 ya erradicado.

"A mí me parece súper bueno que los Juegos se mantengan con un año de posterioridad, porque el olimpismo y los Juegos Olímpicos siempre han entregado un mensaje. También tienen un rol social, más allá de la excelencia deportiva, es un mensaje del cual no podíamos darnos el lujo de no entregarle al mundo. Es un mensaje de paz, unidad y superación. Me parece que es lo más sensato y lo mejor, para así garantizar la salud y el fair play", cerró.

Francisca Crovetto es uno de los deportistas chilenos que está clasificado para los Juegos Olímpicos, que ahora serán en 2021.