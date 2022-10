Ivan Ljubičić, ex tenista croata y entrenador de Roger Federer, ofreció una entrevista en la que repasó los últimos años de carrera del suizo, revelando algunos secretos.

Uno de ellos tiene que ver con el chileno Fernando González, quien fue clave en el título de Federer en el Australian Open de 2017, según reconoce.

Antes de que el suizo enfrentara a Rafael Nadal en aquel torneo, el croata estudió un partido del oriundo de La Reina frente al español en el Australian Open de 2007.

Ivan Ljubičić se refiere a una de las mejores victorias en la carrera de Feña, quien en esa ocasión venció por 6-2, 6-4 y 6-3 en apenas dos horas y siete minutos de juego. Ese año González llegaría a la final, donde se caería justamente con Federer.

“Para estudiar la final ante Nadal, le mostré un partido de Fernando González contra Rafa, no recuerdo el año, pero fue en el Open de Australia. Allí, Fernando destruyó a Rafa y obtuve algunas ideas de ese partido y de otros”, confesó el croata.

Luego, ahondó en lo que vino después de esta victoria en 2017: “Yo creo que después de ese Open de Australia, se empezó a sentir con más confianza. Jugó muy bien en Indian Wells y Miami contra Rafa, tomando la pelota muy pronto, pegando plano y atacando la derecha de Nadal un poco más de lo que lo venía haciendo en el pasado. Muchas cosas que quizá Rafa no esperaba”.

Sobre los últimos años de Federer, señaló: “Nosotros teníamos un cierto progreso en mente, que era necesario para continuar. Para él, continuar significaba ganar torneos. Continuar no significaba para él ganar un partido. No habría vuelto para jugar una 1R y 2R, 1R y 2R. Él quería volver para estar al 100%. Volver para estar como estuvo en 2021 no era una opción para él”.

Finalmente, acerca de su última actuación en la Laver Cup, contó que incluso dudó de jugar: “La rodilla no podía mantener la carga. No podía soportar lo que era jugar cinco sets y volver al otro día y jugar más. No era un movimiento particular. Es como conducir un coche y llega un momento que recorres una cierta cantidad de kilómetros y ya no va más”.