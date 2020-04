Daniela Seguel: "Muchas veces he pensado retirarme por problemas económicos o malas rachas"

La tenista chilena de 27 años, Daniela Seguel (221º de la WTA), conversó en excluisiva con RedGol a través del Live de Instagram y abordó lo que ha sido su carrera y cómo vive la cuarentena en medio de la crisis sanitaria global.

“Todo bien, tranquila en casa en San Joaquín con la familia, tratando de no aburrirme, haciendo harto ejercicio, estudiando inglés y viendo series… Élite, Toy Boy y La Casa de Papel”, dijo Seguel.

Agregó que “mi PF me manda rutinas diarias, de lunes a sábado. Me estoy manteniendo bien creo yo. La raqueta la tomo de vez en cuando, tengo un patio grande y hago mini fontón en una pared. Pero es muy diferente y no me entretiene mucho”.

Actualmente Seguel se encuentra 221º del ránking mundial en singles y 279º en dobles. Sus mejores puestos fueron 162º (mayo de 2018) y 110º (julio de 2014) respectivamente.

“Me gusta más el single, pero me ha ido muy bien en dobles. Después tuve lesiones y no jugué mucho dobles, pero ahora he vuelto a jugar. Estoy tratando de aprovechar todos los torneos, por lo económico y porque disfruto el dobles”, sostuvo.

Complementó: “y en arcilla, completamente. La amo, es donde mejor y más cómoda me siento. Es la superficie en la que juego casi todo el año”.

Por otro lado reveló que muchas veces ha pensado en retirarse. Es que en Chile no sólo hay que lidiar con los problemas habituales de un deportista de élite, sino que también con la falta de apoyo. Sin embargo, La Pantera tiene a sus más cercanos.

“Mi familia es un pilar fundamental para que siga jugando, muchas veces me he querido retirar por problemas económicos o malas rachas, y siempre han estado ahí. Confían mucho en lo que puedo hacer y eso es fundamental”, manifestó.

Por último sentenció que “no sé si soy ídola, pero siempre he querido tratar de dejar una huella importante y motivar a más niñas de cumplir sus sueños en el tenis o la vida. Ser una líder positiva”.