Logan Paul amenaza a Mayweather: "Jugaré con Floyd, lo agotaré y lo golpearé duro"

Este domingo el mundo del boxeo vivirá una de las veladas más importantes del año, pero no por lo que se dispute, sino por sus protagonistas. Floyd Mayweather hará su regreso al ring para enfrentarse a Logan Paul en un combate de exhibición que se roba todas las miradas.

El multicampeón y leyenda del boxeo se medirá ante el youtuber, que aceptó un desafío impensado años atrás. En la previa de su enfrentamiento, la figura estadounidense conversó con los medios de comunicación y adelantó lo que será la pelea.

Al ser consultado por los anteriores rivales de Mayweather (que se retiró invicto), Paul aseguró que "simplemente no soy ellos (Canelo o McGregor). Yo no saldré a pelear pesando 155 libras o con la expectativa de que esta pelea significa todo para mí con el peso del mundo en mis hombros".

Mayweather y Paul chocan este domingo. Foto: Getty Images

Para el youtuber no hay nada en juego más que la oportunidad de enfrentar a una leyenda. "No tengo nada que perder, esto será divertido para mí. Jugaré con Floyd, lo agotaré y lo golpearé duro. Ya sabes, desarmarlo tanto física como mentalmente. No me gusta compararme con otros, más allá de lo geniales que sean. Yo soy yo, no ellos".

Logan Paul se sinceró y reveló que no esperaba que ocurriera el duelo. "Todo esto es surreal. Y me refiero a absolutamente todo. Le dije a mi manager que nosotros dos teníamos como esta broma entre nosotros de que yo no pensaba que esta pelea sucedería hasta que ingresemos al ring. Yo no pensaba que sucedería".

Eso sí, aprovecho de tocarle la oreja a su rival. "Creo que ahora está bien decir que sí lo creo. Es la semana de la pelea, no creo que Floyd de marcha atrás ahora, pero ¿quién sabe? El viejito se inventa una lesión o se asusta del chico grandote. Estoy entusiasmado".

Finalmente dijo estar en perfecto estado para el día domingo. "Mi peso está genial y será de aproximadamente 195 libras. Mi energía está óptima y me siento fuerte, veloz, afilado. No me puedo quejar. Estoy en la mejor forma física de mi vida, y necesito estarlo ya que será la pelea más larga de mi vida a ocho rounds. Estaré listo".