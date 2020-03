¡Atangana! Vive desde ahora las mil emociones que regalará Wrestlemania 36, la máxima cumbre de la WWE

La cuenta regresiva para un nuevo WWE Wrestlemania acaba de comenzar. Pero esta vez se dará en un contexto distinto al de otros años. Por primera vez, y debido a las restricciones ocasionadas por el coronavirus, se realizará sin público.

Wrestlemania 36 en el WWE Performance Center de Orlando, en Florida, con una atractiva cartelera de peleas como solo este evento puede ofrecer.

La cartelera de La Vitrina de los Inmortales se ha nutrido en un evento que se transmitirá en dos días: 4 y 5 de abril, sin público. Y que el propio coronavirus se ha encargado de modificar.

Existen dos opciones para el evento central: El primero de ellos es Brock Lesnar vs. Drew McIntyre, por el campeonato de RAW. La otra, es la lucha entre Goldberg y Roman Reigns por el título universal.

A la vez, está la lucha por el Campeonato Femenino de RAW entre Becky Lynch, la actual campeona, frente a Shayna Baszler. Además, Edge y Randy Orton protagonizarán la mítica lucha del último hombre en pie, y otras que se han estado programando para este evento.

Y es que el rumor que ha saltado es que la empresa de la familia McMahon grabará Wrestlemania 36 en los próximos días, según el insider Joshua Gagnon, de Wrestling Inc.

La cartelera actual de Wrestlemania 36 es la siguiente:

La cartelera actual de Wrestlemania 36 es la siguiente:

Campeonato de la WWE: Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Drew McIntyre

Campeonato Femenino de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

Campeonato Universal de la WWE: Goldberg (c) vs. Roman Reigns

John Cena vs. "The Fiend" Bray Wyatt

Last Man Standing Match: Edge vs. Randy Orton

Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles

Kevin Owens vs. Seth Rollins.

Aleister Black vs. Bobby Lashley

Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Lacey Evans vs. Naomi vs. Tamina vs. Dana Brooke vs. Sasha Banks

Campeonato por parejas de RAW: The Street Profits (c) vs. Andrade y Angel Garza.

