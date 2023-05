Pese a la rica historia que tiene Chile en el boxeo, todavía no ocurre que un pugilista masculino nacido en estas tierras se corone como campeón mundial de boxeo. Carlos Cruzat lo hizo por una categoría no reconocida internacionalmente y varios han tenido peleas por el título, pero finalmente no han tenido éxito.

Lo cierto es que es este 10 de junio habrá una nueva oportunidad para uno de los nuestros: Andrés Campos. El pugilista de 26 años, nacido en Santiago, peleará ante el inglés Sunny Edwards en el Arena Wembley de Londres por el título mundial de peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo.

Se trata de una pelea complicada, ante un boxeador de 27 años que tiene un total de 19 peleas en su carrera profesiona, todas con victoria, cuatro de ellas por knockout. Pero el chileno no se queda atrás en su palmarés y con 15 victorias en la misma cantidad de peleas, espera plantarle cara al campeón defensor.

Campos estuvo patrocinado durante el 2022 por el Club Social y Deportivo Colo Colo. Campos, reconocido hincha albo, lució los colores de su equipo durante las tres peleas que tuvo en ese 2023.

Sin embargo, inexplicablemente, para esta pelea, la más importante de su vida, está teniendo problemas para costear lo necesario para prepararse de buena forma para la cita. Es por eso que se vio obligado a publicar en su Instagram solicitando ayuda.

"Soy Andrés Campos, campeón latinoamericano de la Organización Mundial de Boxeo y ese 10 de junio tengo la pelea más importante de mi vida. Lamentablemente, muchas empresas me han dado la espalda en la búsqueda de recursos para financiar mi campamento, desde la logística hasta los honorarios de los atletas y profesionales que me acompañan durante mi preparación", señaló.

"Con lo recaudado podré enfocarme al 100% en la búsqueda de mi primer título mundial masculino y dejar en alto a mi país en la historia del boxeo", agregó.

Cambos buscará emular lo realizado por Carolina "Krespita" Rodríguez, quien también se coronó como campeona mundial de boxeo y fue la primera mujer en lograrlo.