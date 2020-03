Alejandro Tabilo se agranda y se compara con su capitán: "Después de la Davis, me siento más con la garra de Massú"

Alejandro Tabilo tuvo su debut como jugador de singles de Copa Davis ante Suecia, donde sumó su primera victoria defendiendo a Chile, situación que lo hizo compararse con Nicolás Massú.

El zurdo, en diálogo con Séptimo Game, dijo que antes se emparejaba con Marcelo Ríos, dado a que ambos tienen la misma mano hábil, pero tras defender al país en la Copa, dijo que tiene más cosas del capitán chileno.

“Desde chico siempre he visto al Chino (Ríos), por su manera de jugar, más corto, más ángulos. Ya después de la Davis, me siento más con la garra de Massú. Es raro, porque se siente que Nico juega el partido también. Celebra los puntos, te tira los vamos, y lo siente todo. Es como que él también se prepara para jugar”, dijo Tabilo.

"Fue una linda experiencia, de la nada era el número uno del equipo e hice un muy buen trabajo pese al resultado. Gané mi primer singles y fue peleado el dobles con Tomás. De no ganarle a ningún Top 100 a estar ahí fue un muy buen comienzo para haber debutado como número uno de Chile", agregó sobre la serie ante Suecia.

Por otra parte, Tabilo se refirió a la suspensión del circuito ATP, que partió para él justo antes de que debutara en las clasificaciones de Indian Wells.

"Fue durísimo, viajamos toda la noche desde Suecia. Terminé el partido y tuve que empacar allá. Ya en Los Ángeles estaba la escoba, todas las filas eran larguísimas. Estaba tan mal todo que ya no habían colas para americanos y extranjeros. Cuando llegué al club fui directo al doctor, y apenas llegué a preguntar me muestran el Facebook y no lo podía creer. Cinco minutos después empezaron a llegar todas las noticias de ATP. Me dejaron entrar a la zona de jugadores y estaban todos los jugadores que iban a jugar Indian Wells. Ví a Galán, Rublev, muchas jugadoras WTA y estaban todos en shock”, analizó.