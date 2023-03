Tras dejar atrás los cuatro meses sin jugar, Carlos Alcaraz volvió con todo al circuito ATP, alcanzando el título de Buenos Aires y llegando a la final del ATP 500 de Rio. Resultados que sembraban la esperanza para el español, quien está llamado a pelearle el número 1 del mundo a Novak Djokovic en esta temporada.

Sin embargo, tras el duelo que disputó con Nico Jarry, que terminó en un sufrido triunfo para el número 2 del mundo en el ATP 500 de Rio, este sufrió una molestia en su isquiotibial, el cual se fue agrandando con el paso de los días y lo sufrió en la final perdida ante Cameron Norrie.

Es así como viajó a México entre dudas, las cuales fueron confirmadas una vez que se realizó los exámenes médicos: el joven tenista español sufre de una distención en el izquiotibial de su pierda derecha, la cual le impedirá jugar en el torneo mexicano y también corre riesgo su presencia en Indian Wells.

El español lo comunicó por redes sociales explicando que "tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana. Me duele mucho no competir aquí, pero ahora toca pensar en recuperarme para intentar estar listo lo antes posible. Espero que nos veamos pronto".

Así las cosas, es probable que el español pueda recién volver a jugar para el Masters 1000 de Miami, que comienza el 19 de marzo. Un torneo donde el español tiene la dura misión de defender el título, el primero de su carrera a nivel de Masters 1000.

En caso de no poder defender puntos en ese torneo, perderá 1000 unidades y se alejará considerablemente de Novak Djokovic. Además, podría perder la ubicación de segundo lugar en el escalafón a manos de Stefanos Tsitsipas.