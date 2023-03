Nicolás Jarry (87° ATP) tuvo un increíble debut en el Chile Open 2023 este martes 28 de febrero recién pasado. Una hora con 56 minutos le bastaron para vencer al peruano Juan Pablo Varillas (77°) y avanzar a los octavos de final del torneo con un apoyo increíble de los fanáticos chilenos. Eso sí, en las galerías estaban sus hinchas número uno: Laura y Juan.

El Príncipe ganó por 7-6 y 6-4 para superar con honores su estreno en este ATP 250 de Santiago, y a un costado de la cancha se encontraban, como siempre que se puede, su esposa, Laura Urruticoechea, y su hijo de casi un año, Juan Jarry Urruticoechea, quienes resultaron ser una gran razón para triunfar.

Jarry brilla gracias al apoyo familiar

La cónyuge de la raqueta número uno de Chile arribó a las butacas junto a la pista de arcilla de San Carlos de Apoquindo cuando quedaban minutos para que Nico saliera a jugar. Arribó con un coche en el que venía el pequeño JJ. El bebé se mantuvo resguardado del fuerte sol durante una parte del primer set, pero después tuvo que salir a apoyar a su papá.

Y es que claro, la Torre no estaba totalmente conectado con el encuentro, pero eso cambió cuando Juan hizo su aparición milagrosa junto a su madre, y finalmente todo terminó en un triunfazo. Así, tras la notable victoria Laura dialogó en exclusiva con RedGol sobre el emotivo momento y la importancia de este apoyo para él.

Tras llegar del Río Open, Laura expresa feliz que "han sido semanas increíbles, sobre todo ver a Nico como se está desarrollando, como está disfrutando, como se está equilibrando", y resalta que "al final verlo en la cancha así es solo un reflejo de lo bien que está, no podemos estar más orgullosos de él".

Con respecto a esa desconcentración inicial, que cambió cuando Juan apareció en escena, Laura fue consultada por la importancia que tiene esto para él. "Sí, aunque Nico trata de no motivarse con eso sino que encontrar la concentración dentro de él y no desde afuera, pero de todas maneras tener a Juanito ahí lo ayuda a estar tranquilo, de seguro le da algo de fuerza", apunta.

¿Entonces, Laura, pretenden poder seguir junto a él para ser una cábala? "Me encantaría poder seguir acompañándolo lo que más se pueda. Obviamente no siempre se va a poder y no hay que creer en cábalas porque claramente no somos una, pero mientras sigamos ahí disfrutando en familia. Estamos bien seguros que el tenis va a ir bien también".

Para cerrar, deja en claro que es un gran anhelo para ellos poder verlo llegar a la final del Chile Open, aunque saben que todavía queda camino por recorrer estos días. "Sería un sueño, porque más encima es el torneo que organiza su familia, así que eso sería inigualable", concluyó.

Nico Jarry enfrentará un partidazo por los octavos de final del Chile Open 2023. Este miércoles 1 de marzo, el Príncipe chocará con el argentino Diego Schwartzman (37°) desde las 20:30 horas.