A pesar de que días atrás consiguió un poco de aire en la Copa de la Liga de Inglaterra, este sábado Ben Brereton Díaz volvió a pasarlo mal en la Premier League. El chileno participó del agónico empate 1 a 1 ante el Ipswich con el que estiró su lamentable mala racha.

El chileno sufrió por partida doble en esta jornada en el fútbol inglés. Y es que además de perder la titularidad, ingresó y fue protagonista de la desafortunada jugada con la que sigue sin saber de triunfos en la máxima categoría de dicho país.

Un presente que no le ayuda en nada a taparle la boca a Ricardo Gareca y que tiene más que preocupados a los hinchas. Eso sí, lo bueno es que sumaron su primer punto y poco a poco salen de la zona de descenso.

Ben Brereton sigue sin poder celebrar con Southampton en la Premier League

La mala racha de Ben Brereton Díaz en la Premier League simplemente no lo quiere soltar. Este sábado el Southampton estuvo a minutos de conseguir ese esquivo triunfo con el chileno en la cancha contra el Ipswich, pero finalmente no ocurrió.

Ben Brereton Díaz tuvo otra jornada para el olvido en la Premier League con el Southampton. Foto: IMAGO.

El delantero sufrió su primer golpe al comenzar en el banquillo el encuentro después de haber sido titular en todos los anteriores. La fórmula parecía dar resultados ya que en apenas 5′ minutos de juego Tyler Dibling recibió un balón en el área para el 1 a 0.

Ben Brereton tuvo que esperar hasta los 60′ minutos de juego para saltar a la cancha. Ingresando por Cameron Archer, el mismo que le quitó el penal ante Manchester United, se vio muy activo y a un buen nivel.

No obstante, la mala suerte no quiere soltar al artillero chileno. Cuando se jugaban los descuentos, un centro al área terminó en un despeje de cabeza del criollo que terminó cayendo en los pies de Sam Morsy. Desde fuera del área el volante sacó un remate que, gracias a un desvío en la defensa, significó el empate 1 a 1.

El resultado estira el terrible e histórico registro que tiene el delantero en el torneo inglés. Ahora son 19 los partidos en los que no sabe de triunfos en la Premier League, siendo 5 con su actual equipo y 14 con Sheffield United la temporada pasada.

Ben Brereton no logra cortar su mala racha y Southampton no puede sumar de a tres, complicándose en la tabla de posiciones. El chileno tendrá mucha tarea si quiere recuperar su lugar en la Roja, ya que esta situación no le hace ningún favor ante la negativa de Ricardo Gareca sobre utilizarlo.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton en Southampton esta temporada?

Tras su actuación ante el Ipswich, Ben Brereton Díaz llegó a un total de 6 partidos oficiales con Southampton esta temporada. En ellos no ha marcado goles ni registra asistencias en los 473 minutos que ha estado dentro del campo de juego.

¿Cuál es el próximo partido de Southampton?

Ben Brereton Díaz y Southampton ahora buscarán ese esquivo triunfo en la próxima fecha de la Premier League. El lunes 30 de septiembre desde las 16:00 horas los Santos visitan al Bournemouth.

