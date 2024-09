Ben Brereton Díaz no lo ha pasado nada de bien en su regreso a la Premier League. El delantero aspiraba a destaparse en su arribo al Southampton, pero las cosas no han resultado como lo esperaba.

El chileno no ha anotado goles, pero eso no es lo peor. Sin saber de triunfos con los Santos y sumando su descenso con Sheffield United, alcanzó un triste récord sin celebrar en el torneo inglés que ha llevado a una particular decisión.

Luego de la derrota con Manchester United, el atacante superó a Marvin Sordell como el jugador con la peor sequía de victorias en la Premier League. Y el ahora ex dueño del registro parece haber vuelto a la vida gracias a esto, ya que le dio un giro total a su retiro.

Marvin Sordell vuelve al fútbol gracias a Ben Brereton

Luego de que Ben Brereton se transformara en el jugador con la peor racha sin saber de triunfos en la Premier League, ha pasado de todo. El delantero perdió su lugar como titular, pero eso no ha sido lo único.

Ben Brereton superó la terrible racha de Marvin Sordell y el ahora ex dueño del récord decidió volver al fútbol. Foto: IMAGO.

Marvin Sordell, quien tuviera el récord antes del chileno con sus pasos por el Bolton y Burnley, revivió gracias a lo ocurrido. Y es que en las últimas horas se conoció que el inglés decidió salir del retiro para volver a las canchas, ahora sin la vergüenza de aquel registro.

Luego de haber colgado los botines con 28 años en 2019 tras su paso por el Northampton Town, el atacante aprovechó el relevo que el dio Ben Brereton para regresar al fútbol. Fue el Kettering Town, de la séptima división, el que lo anunció como su nuevo refuerzo.

El técnico del nuevo equipo de Marvin Sordell, Richard Lavery, no escondió su deseo de verlo brillar otra vez. “Estoy contento de que otro jugador con tanta experiencia se una al club”, dijo al club.

De hecho, para el entrenador no es problema su ausencia de entrenamientos en los cinco años en lo que estuvo retirado. “Marvin ha estado fuera de acción por un tiempo, pero creemos que puede aportar otra dinámica al equipo”.

Ben Brereton Díaz le da una nueva vida a Marvin Sordell tras superar su nefasto récord, pero el chileno no baja los brazos. En la próxima fecha de la Premier League el artillero buscará cortar su mala racha y así silenciar a sus críticos de una vez por todas.

¿Podrá Ben Brereton destaparse en Southampton? ¿Podrá Ben Brereton destaparse en Southampton? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Ben Brereton esta temporada en Southampton?

Tras el agónico empate con Ipswich, Ben Brereton Díaz llegó a los 6 partidos oficiales en total esta temporada con Southampton. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 373 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuál es el próximo partido del Southampton?

Ben Brereton y Southampton buscarán su primer triunfo en la Premier League en la próxima fecha. El lunes 30 de septiembre desde las 16:00 horas los Santos visitan al Bournemouth.