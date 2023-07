Fue el 28 de junio del 2014. Chile empataba 1-1 con Brasil en los octavos de final del Mundial y una pelota de Mauricio Pinilla que se estrelló directo en el travesaño impedía el triunfo directo de La Roja. A la postre, la selección nacional caería por 3-2 en los penales y quedaría fuera del certamen.

Pinigol se tatuó el incidente con la frase “a un centímetro de la gloria”, aunque luego se lo borró. Y a nueve años de haber fallado ese gol, el ex delantero sigue sufriendo por habérselo perdido. La última fue en un comercial de cara a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El campeón de Copa América comentará el evento multideportivo para TVN y en el comercial tiene una interacción con el director de una publicidad. Este último le pide ponerse intenso como cuando era futbolista, “imagínate que estás con toda esa intención, pasión, y la pelota justo pega en el palo en el último minuto”.

Pinilla no reacciona bien. “No, no, no, señor. ¿Hasta cuándo me van a huevear con el palo? Llevo 10 años aguantando esta cuestión. ¿Tú crees que yo le quería pegar a la cuestión del palo? ¿O que no quería hacer el gol? Ya po, pongámonos serios, si aquí estamos en otra cosa”, comenta.

El director le comenta al exfutbolista que esto es teatro, mientras que el otrora jugador de Universidad de Chile le dice que no es ficción, es realidad. Sin embargo, en el final del video, Pinigol vuelve a recrear la mítica escena del minuto 119.

“Ya, no importa, concentrémonos por favor. Misma tensión y… ¡texto!”, dice el director. Mauricio Pinilla comienza a actuar y señala que “Y atención porque una vez iniciada tu sesión entra al sitio de Santiago 2023 desde el home de Puntoticket. ¡Pum! Palo, cagamos…”.