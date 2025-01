Marcelo Salas es una de las figuras más importantes del fútbol chileno, en donde el ‘Matador’ fue parte de la icónica dupla Sa-Za junto a Iván Zamorano en donde juntos lideraron a la selección en la ofensiva para clasificar al Mundial de Francia 98 llegando a octavos de final.

Actualmente, el exjugador es el presidente de Deportes Temuco, equipo que actualmente juega en la Primera B.

En conversación con Megadeportes, el futbolista, junto a Zamorano, se refirieron a su exitoso paso por el fútbol nacional, en donde además analizaron el presente de la roja y Salas fue consultado sobre si le gustaría ser presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

¿Salas en la ANFP?

En el espacio, los exfutbolista fueron consultados por la compleja situación del futbol chileno, en donde La Roja se encuentra en el noveno lugar de la tabla de posiciones, el penúltimo puesto, superando solamente a Perú, por las clasificaciones al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos que se realizará el 2026.

“El fútbol chileno y el hincha chileno merece mucho más”, señaló Zamorano, a lo que Salas agregó: “Si no estamos todos en la misma dirección estás mal, entonces, la verdad que eso no lo veo, hace rato no voy a los consejos porque en realidad no sirve de mucho ir, y lo que espero es que se pueda mejorar, sobre todo en organización”.

En ese contexto, el periodista Gustavo Huerta le preguntó: “¿Te gustaría ser presidente de la ANFP?”, a lo que Salas se rie y le dijo a su compañero: “No, vas tú”, a lo que Zamorano respondió entre risas. “Me llevas a mí, te acompaño yo”.

El origen de la supla Sa-Za

Los dos exseleccionados nacionales revelaron en el espacio el origen de la icónica dupla y el divertido momento que protagonizaron junto a Toby Vega.