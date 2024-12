La Inteligencia Artificial llegó para quedarse y si bien hace un tiempo todos los ojos estaban en ChatGPT, Gemini y Meta AI, ahora es el turno de Grok, “IA” de X (antes Twitter) que liberó su versión gratuita y ha permitido que los usuarios lleven la imaginación al extremo realizando una serie de imágenes que incluyen incluso a famosos artistas, deportistas y equipos nacionales e internacionales.

Si deseas revisar las imágenes más destacadas que han hecho los usuarios de “X” en esta Inteligencia Artificial, continúa leyendo RedGol.

Las imágenes más exóticas y deportivas que dejó Grok

¿Cómo usar la Inteligencia Artificial de “X”?

Al igual que otras “IA”, el único requisito que debes cumplir para utilizar Grok, es tener una cuenta en la red social específica, en este caso es tener una cuenta en X (antes Twitter). Esto es excluyente, es decir, que si no te has registrado en esta red social no podrás acceder a la inteligencia artificial, ya que es solo para sus usuarios.

Si bien hasta hace un tiempo, Grok estaba disponible solamente para los usuarios de pago o “X Premium”, actualmente está habilitada para cualquier usuario sin necesidad de pagar extra.

Por ello, la recomendación es dirigirte al sitio web x.com y crearte una cuenta o iniciar sesión con una cuenta de Google o registrarte con cuenta Apple.