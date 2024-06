Jaime García consiguió sonreír por primera vez en Santiago Wanderers. Y vaya de qué forma. Con una victoria que no dejó ningún lugar para las dudas. El Decano venció por 6-0 a San Luis de Quillota en le estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Fue por un partido pendiente en la Primera B 2024, específicamente por la 10° fecha. Un duelo que dejó una acción polémica sobre el final: una rabona de John Valladares desató una trifulca, que incluyó la expulsión de Douglas Estay por golpear al atacante wanderino.

Pero lo más importante fue que el cuadro caturro le puso fin a una racha de nueve partidos sin ganar. Un impulso para García, quien tomó el mando del plantel profesional en reemplazo del uruguayo Francisco Palladino. Una actuación que tuvo varios golazos, como el de Carlos Muñoz. O los dos de Joaquín Silva.

“No es fácil hacer seis goles. Sobre todo cuando un equipo está con miedo y muchas otras cosas. Estoy tratando de que el equipo sostenga el tema físico. Eso da un plus diferente para lo que busco. Lo que yo les pedí, lo hicieron. Estoy contento”, afirmó el exentrenador de Ñublense.

Jaime García ya consiguió su primera victoria en Wanderers. Andres Pina/Photosport

Y agregó que “A veces incomoda y todos quieren ir para arriba. Eso no es así. Me gusta el fútbol dinámico, rápido, vistoso, alegre, pero también que sean unos perros de presa para defender. Es lo que he buscado y también lo quiero acá”, agregó el popular Chacalito. Una declaración de principios del equipo que pretende construir.

Jaime García quiere un Wanderers con “fútbol vistoso y perros de presa”

La consigna de Jaime García en Santiago Wanderers volvió a quedar muy clara y si hay un compromiso de perros de presa en la recuperación de balón, habrá también libertad para jugar. Algo que puede serle muy útil a un plantel que cuenta con Marcelo Cañete.

Con Carlos Muñoz. Y con Juan Ignacio Duma, además del charrúa Joaquín Pereyra, otro futbolista de perfil más bien técnico. “No hemos ganado nada, estamos en un lugar incómodo. Si toman esto como premio no sirve de nada. Es lo que les dije”, dijo sobre el mensaje que le entregó al plantel.

“Quiero más, más, más y más porque es mi forma de ser y también la de Wanderers, un equipo luchador y combativo. Siento que vamos por buen camino, pero siempre con los pies firme en la tierra. El que quiera subir y sumarse a este equipo se tiene que sacar la cresta para entrar”, apuntó también el otrora defensor central de San Antonio Unido.

Marcelo Cañete celebra el gol que anotó ante San Luis. (Andres Pina/Photosport).

Por supuesto que la bocanada de aire fresco que representa esta victoria no se olvida. “Me encontré con un equipo muy lindo, me ha recepcionado bien y eso cuesta mucho. Estoy contento por eso. Pero también, ojo, tranquilos: salgamos de esta situación, busquemos lo que queremos y después vamos. Pero contentos, los jugadores necesitaban un triunfo. Y la gente también, necesitaba celebrar un poco”, sentenció Jaime García, plenamente recargado para afrontar la segunda parte de la temporada.

Así va Santiago Wanderers en la tabla de posiciones de la Primera B 2024

Wanderers terminó en el 12° lugar de la tabla la mitad inicial de la Primera B 2024.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!